«На меня работает огромная команда». Как теперь живёт суперфиналистка X-Factor. Belarus Настя Кравченко

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с суперфиналисткой X-Factor. Belarus Настей Кравченко. Как давно ты поешь?
Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с суперфиналисткой X-Factor. Belarus Настей Кравченко. Как давно ты поешь?
Настя Кравченко, певица:
Я вообще пою с пяти лет. Ребенок в детстве, что он? Он ничего не осознает. Мама меня во все секции, во все кружки, вокальные, инструментальные, лепка, плавание, бассейн – все на свете. Но постепенно все отсеивалось: то не понравилось, то по времени не сошлось. У меня стабильно было две вокальные студии, и я думала, что это было все не просто так. Все остальное идет на второй план, а две студии остаются на вершине. Я понимала, что чем-то красивым это должно продолжиться.
Стюша Тайм:
Ты участница многих фестивалей, конкурсов. Какие запомнились больше всего?
Настя Кравченко:
Наверное, в других странах классно было. Когда ты совмещаешь приятное с полезным, едешь, наслаждаешься этими видами и понимаешь: сейчас ты два дня ты тут отдохнешь, а потом будет конкурс. И это все на побережье Черного моря.
Стюша Тайм:
Ты суперфиналистка X-Factor. Belarus. Расскажи, с чего начинался твой путь на этом конкурсе?
Настя Кравченко:
У меня было два предкастинга: один в Барановичах, а второй – в Минске. Я так рада, что мне позвонили. У меня телефон был выключен, а тут я беру – и в эту же секунду мне звонок. Незнакомый номер, а я боюсь поднимать незнакомые номера. Думаю: надо поднять. Поднимаю, а мне говорят: «Анастасия Кравченко, вы прошли предкастинг X-Factor и приглашаетесь на сам кастинг – телевизионный». Я думаю: да ладно?!
Стюша Тайм:
На X-Factor ты не остановилась, у тебя большая команда, расскажи про нее?
Настя Кравченко:
На меня работает огромная команда, которая отвечает за наши песни, наши образы, за то, чтобы мы всегда поевшие были всегда. В общем, семейная очень команда.
Стюша Тайм:
Хит «По полюшку», я обожаю эту песню. Ка пришла идея, кто выбирал?
Настя Кравченко:
У меня на нее ухо и глаз легли. Я сказала: моя песня, будет моей. Так и пошло.
Стюша Тайм:
Ты участница проекта «Залетай в тренды», который проходит в Москве. Расскажи про это.
Настя Кравченко:
Проект «Залетай в тренды», где молодые исполнители презентуют свои песни, то есть это конкурс и проект не каверов, а своих песен. Это очень классно, что ты можешь своим творчеством поделиться с огромной аудиторией.
Стюша Тайм:
Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Настя Кравченко:
Любите, вдохновляйтесь, слушайте хорошую музыку и будьте здоровы и счастливы.