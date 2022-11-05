«На меня работает огромная команда». Как теперь живёт суперфиналистка X-Factor. Belarus Настя Кравченко

Стюша Тайм, блогер: Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». Сегодня мы познакомимся с суперфиналисткой X-Factor. Belarus Настей Кравченко. Как давно ты поешь?

Настя Кравченко, певица:

Я вообще пою с пяти лет. Ребенок в детстве, что он? Он ничего не осознает. Мама меня во все секции, во все кружки, вокальные, инструментальные, лепка, плавание, бассейн – все на свете. Но постепенно все отсеивалось: то не понравилось, то по времени не сошлось. У меня стабильно было две вокальные студии, и я думала, что это было все не просто так. Все остальное идет на второй план, а две студии остаются на вершине. Я понимала, что чем-то красивым это должно продолжиться.

Стюша Тайм:

Ты участница многих фестивалей, конкурсов. Какие запомнились больше всего?

Настя Кравченко:

Наверное, в других странах классно было. Когда ты совмещаешь приятное с полезным, едешь, наслаждаешься этими видами и понимаешь: сейчас ты два дня ты тут отдохнешь, а потом будет конкурс. И это все на побережье Черного моря.

«Было два предкастинга». Как попала на X-Factor

Стюша Тайм:

Ты суперфиналистка X-Factor. Belarus. Расскажи, с чего начинался твой путь на этом конкурсе?