«Занимаемся продвижением брендов». Блогер-миллионник учит белорусов снимать интересный контент

Стюша Тайм, блогер:

Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы приехали в медиауниверситет на базе блогерского дома, где будем знакомиться с очень креативными ребятами, которые знают все о продвижении в социальных сетях.

Вы организовали в Беларуси первый медиауниверситет на базе блогерского дома. Расскажите про это. «Снимаем видео на основе алгоритмов TikTok, Instagram и других социальных сетей – есть точное понимание того, как они работают»

Ромир, продюсер:

Мы находимся сейчас в блогерском доме, здесь мы с ребятами, командой занимаемся профессиональной съемкой видео. Что это значит? Мы снимаем видео на основе алгоритмов TikTok, Instagram и других социальных сетей. Есть точное понимание того, как они работают. И помимо того, как снимать на личные аккаунты, мы еще занимаемся продвижением брендов, то есть снимаем для них профессионально видео. Им нужны просмотры, мы им их делаем. Стюша Тайм:

Откуда такая уверенность, что вы сможете научить ребят создавать классный видеоконтент? Ромир:

Знаю, как сделать такие видео, которые приносят просмотры, и рассказываю это ребятам. В наш дом могут прийти абсолютно любые люди, у которых есть желание развиваться и расти в медиа. Стюша Тайм:

Как проходит день в блогерском доме?

Прометей, продюсер:

Я тогда расскажу о том, как у нас проходит неделя, потому что так, наверное, будет понятнее. На неделе у нас есть несколько разных мероприятий, таких как медиауниверситет, SMM, вокал, актерское мастерство и многое-многое другое. Мы позиционируем себя больше как медиауниверситет, нежели чем блогерский дом. Почему так происходит? У нас есть программа, рассчитанная на 5 лет обучения. Чем она отличается от обычного университета? Тем, что зарабатывать на медиа, блогерстве, экспертности своей ты можешь уже с первого месяца, работая вместе с нами. Стюша Тайм:

Что ждет новичков, которые приходят к вам в блогерский дом? Ромир:

Человек, который приходит к нам в дом, получает помимо знаний, что является, наверное, 80 % всего ключевого успеха в медиа, профессиональное оборудование, на которое можно снимать. Это камера, свет, люди, которые помогут подснять и умеют снимать, помогут разобраться со сценарием видео, что очень важно. «В TikTok 5 миллионов, на YouTube миллион». О подписчиках Стюша Тайм:

Сколько у тебя подписчиков в социальных сетях? Ромир:

В TikTok 5 миллионов, на YouTube миллион. Прометей:

Он получает навыки, которые сможет использовать где угодно, будь то съемка, монтаж, блогерство и так далее, от тех людей, которые этим занимаются очень большое количество времени и имеют очень большой опыт за плечами. Ромир:

Да, в любом случае мы не можем управлять ручками, ножками этого человека. Мы можем дать ему какую-то информацию, и на основе ее он начнет действовать, делать что-то. Стюша Тайм:

Расскажи, что особенного здесь, в блогерском доме?

Makss Baby:

Конечно же, командная работа, поддерживать друг друга, делать со всеми контент от души, снимать постоянно, чтобы радовать и себя, и зрителей. Стюша Тайм:

Сколько у тебя подписчиков в социальных сетях. Makss Baby:

1 миллион 100. Ребята очень помогают стать популярным блогером Стюша Тайм:

Привет, расскажи, как давно ты в блогерском доме?

Геката:

Я приехала из Лиды и уже три месяца живу в блогерском доме. Развиваюсь с ребятами, они мне очень помогают, дают нужные инструменты, чтобы стать популярным блогером. Сейчас у меня в Instagram, TikTok и YouTube по полторы тысячи подписчиков. Но при этом сейчас у меня в Instagram залетел ролик на полмиллиона. Подписчиков, соответственно, существенно прибавилось. Я снимаю на все платформы вертикальный контент, вертикальные сериалы.