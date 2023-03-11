Новости Беларуси. Увидеть и раскрыть талант каждого. В Минске стартовал пятый сезон лидерского проекта «Команда будущего». Более 40 представителей учащейся, студенческой и работающей молодежи встретились в педагогическом университете, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Там их ждал тренинг по мастерству публичного выступления, затем – закрепление полученных знаний на практике. В игровой форме обсуждались актуальные темы внешней и внутренней политики. Конкурс определит новых молодых лидеров, профессионалов и будущих управленцев, которые придут работать в самые различные отрасли экономики.

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси: Дебаты – это не просто сухой тезис, это еще и шоу. Нужно заинтересовать жюри, чтобы ты им понравился и они за тебя проголосовали. И здесь очень важно совмещать официальную часть, неформальную, игру, представление себя в обществе и в целом аргументированность своих высказываний, их лаконичность, представление, грамотность и архитектура в целом подачи тех или иных тезисов.

Виктория Павлович, участник лидерской платформы «Команда будущего»:

Хотелось бы поделиться опытом, возможно, перенять какой-то опыт, а также обрести какие-нибудь интересные лайфхаки, которыми обладают мои коллеги. И вообще посмотреть площадку изнутри, так как я интересовалась этим проектом, видела его со стороны. А побыть участником и приобрести какой-то опыт было бы интересно.

Далее участников лидерской платформы ждет не менее насыщенная программа: тренинг по ведению международных переговоров, мастер-класс по ораторскому мастерству. Каждый получит возможность разработать собственный проект по актуальным направлениям развития Беларуси. Финалисты конкурса получат рекомендации для трудоустройства на престижные должности в сфере государственного управления.