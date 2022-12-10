Как развить свой блог и обрести новые знакомства? Поговорили с экспертом по личному бренду и раскрепощению

Что такое личный бренд?

Стюша Тайм, блогер: Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с Ульяной Шуйской, экспертом по личному бренду и раскрепощению, которая уже помогла огромному количеству людей реализовать себя через блог. Привет, Ульяна! Сейчас многие говорят про личный бренд, это такое ноу-хау, популярное словосочетание. Что это такое?

Ульяна Шуйская, эксперт по личному бренду и раскрепощению:

Привет, Стюша. Личный бренд это про все на самом деле. Про то, как ты говоришь, что ты говоришь, что ты транслируешь в социальные сети, насколько это интересно другим людям. Как они о тебе думают, пока ты не в их поле зрения, как они о тебе говорят. Это в том числе про позиционирование себя в целом в жизни.

Стюша Тайм:

Ульян, как давно ты ведешь социальные сети?

Ульяна Шуйская:

Я веду социальные сети порядка семи лет. Это для меня дается на самом деле легко, но поначалу у меня было дикое желание показывать себя этому миру, заявлять о себе.

Стюша Тайм:

Я тоже веду социальные сети, иногда чувствую, что начинается выгорание, не могу ничего придумать. Что ты посоветуешь в этом случае?

Ульяна Шуйская:

Я тебя понимаю. Чтобы вести качественно социальные сети, нужно быть отдохнувшим. Тогда у тебя больше идей, разный креатив появляется. И в целом люди тебя видят в каком-то положительном состоянии, и они подпитываются этим состоянием. Поэтому вовремя отдыхай, понимай, что лучше завтра выйти в блог, чем «вот, мне нужно снять контент». Не нужно, лучше завтра сними и тем самым больше результата получишь.

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