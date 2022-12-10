Как развить свой блог и обрести новые знакомства? Поговорили с экспертом по личному бренду и раскрепощению

Стюша Тайм, блогер:
Продолжаем нашу рубрику «Таланты Беларуси». И сегодня мы познакомимся с Ульяной Шуйской, экспертом по личному бренду и раскрепощению, которая уже помогла огромному количеству людей реализовать себя через блог. Привет, Ульяна! Сейчас многие говорят про личный бренд, это такое ноу-хау, популярное словосочетание. Что это такое?
Ульяна Шуйская, эксперт по личному бренду и раскрепощению:
Привет, Стюша. Личный бренд это про все на самом деле. Про то, как ты говоришь, что ты говоришь, что ты транслируешь в социальные сети, насколько это интересно другим людям. Как они о тебе думают, пока ты не в их поле зрения, как они о тебе говорят. Это в том числе про позиционирование себя в целом в жизни.
Стюша Тайм:
Ульян, как давно ты ведешь социальные сети?
Ульяна Шуйская:
Я веду социальные сети порядка семи лет. Это для меня дается на самом деле легко, но поначалу у меня было дикое желание показывать себя этому миру, заявлять о себе.
Стюша Тайм:
Я тоже веду социальные сети, иногда чувствую, что начинается выгорание, не могу ничего придумать. Что ты посоветуешь в этом случае?
Ульяна Шуйская:
Я тебя понимаю. Чтобы вести качественно социальные сети, нужно быть отдохнувшим. Тогда у тебя больше идей, разный креатив появляется. И в целом люди тебя видят в каком-то положительном состоянии, и они подпитываются этим состоянием. Поэтому вовремя отдыхай, понимай, что лучше завтра выйти в блог, чем «вот, мне нужно снять контент». Не нужно, лучше завтра сними и тем самым больше результата получишь.
Стюша Тайм:
Смотрю сейчас твой Instagram, ведешь очень активный образ жизни, много друзей. Где находить новые знакомства?
Ульяна Шуйская:
Это очень легко. Ты просто находишь мероприятие в твоем городе либо рядом с твоим городом, в областном городе и едешь туда. Постоянно. Может, какие-то события, может, «мафии» в кофейнях, может, еще что-то. И просто там знакомишься с людьми, проявляешься. Возможно, в перспективе с ними можно сделать какой-то коллаб для своих социальных сетей, прямой эфир совместный или еще что-нибудь. Это очень развивает нас, новые знакомства.
Стюша Тайм:
Многим сложно подойти к человеку и познакомиться. Несколько фишечек от Ульяны Шуйской.
Ульяна Шуйская:
Если ты сам не подойдешь, к тебе тоже не подойдут, нужно это понимать. Стеснение – это пустая трата времени. И чем быстрее ты это преодолеешь, тем быстрее у тебя будет хороший результат.
Стюша Тайм:
Ульян, спасибо тебе огромное за беседу, было очень много полезной информации, даже я отметила для себя галочками некоторые моменты. Что бы ты хотела пожелать телезрителям, которые будут нас смотреть?
Ульяна Шуйская:
Я бы хотела пожелать вам ведение блога регулярно, также всегда совершенствовать свой контент. И задавать вопросы профессионалам, экспертам в своей теме, консультироваться у них, что можно докрутить, что сделать лучше. И его монетизировать.
Стюша Тайм:
Всем всего самого хорошего и до скорых встреч! Пока-пока!
Ульяна Шуйская:
Приятно было познакомиться со всеми.
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