«Инструкторы очень подготовленные». Военнослужащие региональной группировки войск готовятся на полигонах Беларуси

Новости Беларуси. Что касается безопасности, то Беларусь действует в тесном сотрудничестве с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Военнослужащие региональной группировки войск Союзного государства ведут боевую подготовку на наших полигонах: оттачивают навыки стрельбы, практикуются в вождении боевых машин, прохождении психологической полосы препятствий. Причем и днем, и ночью.

Инструкторы очень подготовленные, очень компетентные. Подготовку дают очень качественную. Я проходил службу по контракту и до этого момента такой подготовки не видел.

В Министерстве обороны Беларуси подчеркивают: все действия на полигонах производятся исключительно для усиления обороны Союзного государства.