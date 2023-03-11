Прямой эфир

«Инструкторы очень подготовленные». Военнослужащие региональной группировки войск готовятся на полигонах Беларуси

11 марта 2023 13:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Что касается безопасности, то Беларусь действует в тесном сотрудничестве с Россией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Инструкторы очень подготовленные». Военнослужащие региональной группировки войск готовятся на полигонах Беларуси-1

Военнослужащие региональной группировки войск Союзного государства ведут боевую подготовку на наших полигонах: оттачивают навыки стрельбы, практикуются в вождении боевых машин, прохождении психологической полосы препятствий. Причем и днем, и ночью.

«Инструкторы очень подготовленные». Военнослужащие региональной группировки войск готовятся на полигонах Беларуси-4

Инструкторы очень подготовленные, очень компетентные. Подготовку дают очень качественную. Я проходил службу по контракту и до этого момента такой подготовки не видел.

В Министерстве обороны Беларуси подчеркивают: все действия на полигонах производятся исключительно для усиления обороны Союзного государства.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Стартовал пятый сезон лидерского проекта «Команда будущего»
11 марта 2023 13:33

Стартовал пятый сезон лидерского проекта «Команда будущего»

В Минске организовали пункты выдачи лопат. Некоторые работают круглосуточно
11 марта 2023 12:51

В Минске организовали пункты выдачи лопат. Некоторые работают круглосуточно

«Сестра спровоцировала ДТП». Минчанка стала жертвой обмана мошенников
11 марта 2023 11:21

«Сестра спровоцировала ДТП». Минчанка стала жертвой обмана мошенников