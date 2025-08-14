Как школы Минской области готовятся к новому учебному году? Побывали в одной из них

Свыше тысячи учреждений образования Минской области распахнут свои двери в новом учебном году. В каждом из них проводят косметические или текущие ремонты и обновляют оборудование. Особое внимание – вопросам безопасности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований, подвозу учащихся, а также работе пищеблоков. О том, что сделано в Воложинском районе в 2025 году, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Средняя школа № 2 в Воложине. Здесь работы по подготовке к новому учебному году полностью завершены. Еще в 2024-м райцентр принимал фестиваль тружеников села «Дожинки». Благодаря этому событию учреждение образования капитально преобразилось. Отремонтировали фасад, заменили крышу, сделали масштабный ремонт в рекреациях. Полностью изменился стадион. Появилось футбольное поле, площадки для занятий волейболом, баскетболом, беговые дорожки и сектор для прыжков в длину, а также воркаут-площадка.

Александр Уланчик, директор средней школы № 2 г. Воложин:

Делались ремонты в рекреациях, коридорах. Но прошел год, и как бы там ни было, надо нам школу немножко обновить. Поэтому в 2025 году мы в основном занимались косметическим ремонтом. Потому что наша одна из основных задач – сохранить все то, что в школе сделано. Мы постарались это сделать хорошо. Поэтому в 2025 году мы немножко подкрасили коридоры, кабинеты, кое-где подремонтировали штукатурку.

А так, в принципе, мы сохранили то, что у нас было благодаря работе педагогов, отношению наших детей. Сегодня школа уже готова принимать детей. У нас готовы все кабинеты, подписан паспорт готовности. Если бы сегодня мы решили увидеть детей и начать учебный год, то так бы оно и свершилось. Они бы пришли в благоприятные, безопасные условия в школу, и начался бы счастливый новый учебный год.

Тем не менее на обновление материально-технической базы делается большой упор. В 2025 году в кабинет физики закупили мультиборд. Классы оснащены всем необходимым, в том числе для проведения лабораторных работ и практических занятий. Более свежим примет ребят и спортзал. Большое внимание, конечно, и профессиональному кадровому составу. Он сформирован. Это залог успеха.