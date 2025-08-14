В Минске за взятку задержали топ-менеджера крупной иностранной строительной компании

Топ-менеджер крупной иностранной строительной компании задержан за взятку. В поле зрения оперативников столичных подразделений по борьбе с организованной преступностью попал 49-летний мужчина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным правоохранительных органов, занимая должность замдиректора компании, он потребовал от одного из подрядчиков откаты и хотел получать по 10 % от стоимости выполненных работ.

Алексей Андрученок, начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома:

В день задержания руководитель через посредника принял от подрядчика 12 тысяч рублей. Деньги передавались в машине непосредственно на строительном объекте, после чего фигурант спрятал их под пассажирское сидение, где они и были обнаружены оперативниками. Возбуждено уголовное дело за получение взятки.

Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. В МВД подчеркивают, что сотрудники органов внутренних дел проводят целенаправленную работу по выявлению фактов системной деловой коррупции.