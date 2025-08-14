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В Минске за взятку задержали топ-менеджера крупной иностранной строительной компании

14 августа 2025 08:08
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Топ-менеджер крупной иностранной строительной компании задержан за взятку. В поле зрения оперативников столичных подразделений по борьбе с организованной преступностью попал 49-летний мужчина, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске за взятку задержали топ-менеджера крупной иностранной строительной компании -2

По данным правоохранительных органов, занимая должность замдиректора компании, он потребовал от одного из подрядчиков откаты и хотел получать по 10 % от стоимости выполненных работ.

В Минске за взятку задержали топ-менеджера крупной иностранной строительной компании -4

Алексей Андрученок, начальник УБЭП ГУВД Мингорисполкома:
В день задержания руководитель через посредника принял от подрядчика 12 тысяч рублей. Деньги передавались в машине непосредственно на строительном объекте, после чего фигурант спрятал их под пассажирское сидение, где они и были обнаружены оперативниками. Возбуждено уголовное дело за получение взятки. 

Теперь задержанному грозит до 10 лет лишения свободы. В МВД подчеркивают, что сотрудники органов внутренних дел проводят целенаправленную работу по выявлению фактов системной деловой коррупции. 

# Коррупция

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