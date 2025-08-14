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Мама в декрете из Климовичей купила продукты в «Санте» и выиграла 30 тыс. рублей

14 августа 2025 08:46
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Мама в декрете из Климовичей купила продукты в «Санте» и выиграла 30 тыс. рублей-1

Александр Стасевич, ведущий:
Тебе когда-нибудь везло по-крупному?

Юлия Самусенко, ведущая:
Конечно, мне повезло с соведущими.

Александр Меженный, ведущий:
Я про другое везение сейчас расскажу. Лидия из Климовичей сорвала куш, выиграла 30 тысяч рублей в рекламной игре от «Санта» за покупку минералки и сосисок для детей.

Юлия Самусенко:
Уже не терпится посмотреть на эту счастливицу!

Мама в декрете из Климовичей купила продукты в «Санте» и выиграла 30 тыс. рублей-3

Лидия Лазерко, г. Климовичи:
Меня зовут Лидия. Я из города Климовичи Могилевской области. Я мама в декрете. Мы ходим в магазин «Санта» очень часто, покупаем продукты. Когда я узнала, что я выиграла, я сперва вообще не поверила. Даже не знала, как реагировать на это все.

Мама в декрете из Климовичей купила продукты в «Санте» и выиграла 30 тыс. рублей-5

– На что пойдут 30 тысяч?
– В конце года мы планировали машину поменять, но будет быстрее.

Мама в декрете из Климовичей купила продукты в «Санте» и выиграла 30 тыс. рублей-7

Лидия Лазерко:
Я желаю другим участникам, чтобы они ходили в магазин «Санта» и покупали игровые товары. Когда-нибудь вам тоже повезет, как и мне!

*На правах рекламы.

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