Мама в декрете из Климовичей купила продукты в «Санте» и выиграла 30 тыс. рублей

Александр Стасевич, ведущий:

Тебе когда-нибудь везло по-крупному?

Юлия Самусенко, ведущая:

Конечно, мне повезло с соведущими.

Александр Меженный, ведущий:

Я про другое везение сейчас расскажу. Лидия из Климовичей сорвала куш, выиграла 30 тысяч рублей в рекламной игре от «Санта» за покупку минералки и сосисок для детей.

Юлия Самусенко:

Уже не терпится посмотреть на эту счастливицу!