Мама в декрете из Климовичей купила продукты в «Санте» и выиграла 30 тыс. рублей
Александр Стасевич, ведущий:
Тебе когда-нибудь везло по-крупному?
Юлия Самусенко, ведущая:
Конечно, мне повезло с соведущими.
Александр Меженный, ведущий:
Я про другое везение сейчас расскажу. Лидия из Климовичей сорвала куш, выиграла 30 тысяч рублей в рекламной игре от «Санта» за покупку минералки и сосисок для детей.
Юлия Самусенко:
Уже не терпится посмотреть на эту счастливицу!
Лидия Лазерко, г. Климовичи:
Меня зовут Лидия. Я из города Климовичи Могилевской области. Я мама в декрете. Мы ходим в магазин «Санта» очень часто, покупаем продукты. Когда я узнала, что я выиграла, я сперва вообще не поверила. Даже не знала, как реагировать на это все.
– На что пойдут 30 тысяч?
– В конце года мы планировали машину поменять, но будет быстрее.
Лидия Лазерко:
Я желаю другим участникам, чтобы они ходили в магазин «Санта» и покупали игровые товары. Когда-нибудь вам тоже повезет, как и мне!
*На правах рекламы.