Александр Лукашенко произвел кадровые ротации в руководстве четырех министерств

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко произвел ряд кадровых ротаций в четырех министерствах. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Елена Богдан назначена первым заместителем министра здравоохранения, которая ранее работала в Посткоме Союзного государства.

С должности первого заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Иван Вежновец назначен на аналогичную должность в Министерстве экономики.

Антон Алексеев стал заместителем министра связи, а в Министерстве сельского хозяйства появились два новых замминистра: Виталий Кулак и Александр Яковчиц.

Также был утвержден новый директор Департамента государственных знаков Министерства финансов Виталий Гармашук.

Фото: president.gov.by