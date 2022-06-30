Игорь Петришенко о ЦТ: «Тесты составлены в рамках школьных программ»

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Очень приятно, что на физику в этом году заявилось на 1 295 человек больше по сравнению с прошлым годом. То есть престиж точных наук, престиж профессий инженерных возрастает. Поэтому это очень хорошо и очень востребовано нашей экономикой. Хочу сказать, что уже с 27 числа стали известны результаты тестов по белорусскому языку и приятно то, что 67 человек сдали на 100 баллов. По сравнению с прошлым годом это на 27 человек больше, то есть свидетельство того, что тесты составлены в рамках школьных программ.