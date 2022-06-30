Игорь Петришенко о ЦТ: «Тесты составлены в рамках школьных программ»

Новости Беларуси. 30 июня – очередной день проведения централизованного тестирования. Более 19,5 тысячи будущих студентов выполняли задания по физике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 30 июня – очередной день проведения централизованного тестирования. Более 19,5 тысячи будущих студентов выполняли задания по физике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:
Очень приятно, что на физику в этом году заявилось на 1 295 человек больше по сравнению с прошлым годом. То есть престиж точных наук, престиж профессий инженерных возрастает. Поэтому это очень хорошо и очень востребовано нашей экономикой. Хочу сказать, что уже с 27 числа стали известны результаты тестов по белорусскому языку и приятно то, что 67 человек сдали на 100 баллов. По сравнению с прошлым годом это на 27 человек больше, то есть свидетельство того, что тесты составлены в рамках школьных программ.
Уже в 2022 году в ходе ЦТ выявлено 8 нарушений. Абитуриенты пронесли мобильные телефоны и не чурались пользоваться шпаргалками. Для них вступительная кампания завершилась досрочно.
Что чувствуют абитуриенты перед ЦТ? Подробнее здесь.