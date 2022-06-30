Прямой эфир

Что есть, пить и какую одежду носить в жару? Рассказывает врач

30 июня 2022 13:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поэтому врачи рекомендуют внимательно относится к своему самочувствию и соблюдать правила безопасности.  

Что есть, пить и какую одежду носить в жару? Рассказывает врач-1

Выходить на улицу лучше в утренние или вечерние часы и держаться тени. А если температура поднимается выше 28 градусов, стоит и вовсе воздержаться от долгих прогулок. Больше внимания нужно уделять детям – они переносят жару хуже, поэтому состояние малышей нужно постоянно мониторить. Медики рекомендуют в такую погоду носить легкую свободную одежду светлых тонов и отдать предпочтение натуральным тканям. Не стоит забывать про головные уборы и солнцезащитный крем. Особое внимание питьевому режиму.  

Что есть, пить и какую одежду носить в жару? Рассказывает врач-4

Андрей Омшарук, главный врач Любанской центральной районной больницы:  
Пить желательно в утренние, вечерние часы, в пик жары лучше обильно не пить. Из напитков предпочтительно вода с лимоном, минеральная негазированная вода, зеленый чай. От веса и роста человека – от 1,5 до 3 литров жидкости в сутки. Кушать также следует более легкую пищу – овощи, фрукты, рыба, курица, холодные супы.  

Что есть, пить и какую одежду носить в жару? Рассказывает врач-7

Самые частые последствия жары – солнечный и тепловой удары. Первые симптомы: тошнота, вялость, повышение температуры. Если справиться с ними самостоятельно не удается и состояние ухудшается, нужно незамедлительно обратиться к врачу.  

# Правила безопасности # общество # Андрей Омшарук # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Петришенко о ЦТ: «Тесты составлены в рамках школьных программ»
30 июня 2022 12:58

Игорь Петришенко о ЦТ: «Тесты составлены в рамках школьных программ»

«Настроение хорошее, готовился с репетитором». Что чувствуют абитуриенты перед ЦТ?
30 июня 2022 12:57

«Настроение хорошее, готовился с репетитором». Что чувствуют абитуриенты перед ЦТ?

Как не думать о санкциях и наладить импортозамещение? В Гродно обсудили основную повестку Форума регионов
30 июня 2022 12:25

Как не думать о санкциях и наладить импортозамещение? В Гродно обсудили основную повестку Форума регионов