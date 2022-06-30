Что есть, пить и какую одежду носить в жару? Рассказывает врач

Новости Беларуси. В Минской области объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Поэтому врачи рекомендуют внимательно относится к своему самочувствию и соблюдать правила безопасности.

Выходить на улицу лучше в утренние или вечерние часы и держаться тени. А если температура поднимается выше 28 градусов, стоит и вовсе воздержаться от долгих прогулок. Больше внимания нужно уделять детям – они переносят жару хуже, поэтому состояние малышей нужно постоянно мониторить. Медики рекомендуют в такую погоду носить легкую свободную одежду светлых тонов и отдать предпочтение натуральным тканям. Не стоит забывать про головные уборы и солнцезащитный крем. Особое внимание питьевому режиму.

Андрей Омшарук, главный врач Любанской центральной районной больницы:

Пить желательно в утренние, вечерние часы, в пик жары лучше обильно не пить. Из напитков предпочтительно вода с лимоном, минеральная негазированная вода, зеленый чай. От веса и роста человека – от 1,5 до 3 литров жидкости в сутки. Кушать также следует более легкую пищу – овощи, фрукты, рыба, курица, холодные супы.