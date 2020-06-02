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Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей

02 июня 2020 07:58
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Ура, каникулы! В школьном лагере, у бабушек или, все-таки, дома? Перед каждым родителем встает неизбежный вопрос: куда же отправить свое чадо на летних каникулах. В семье Людмилы Соколовой летние месяцы – пора парного молока, клубники с грядки и пирогов из печи. И даже пандемия планам не помеха.

Людмила Соколова:
У нас планы не поменялись. Наши бабушки и дедушки у нас редкие гости. Живут они далеко, дети по ним очень скучают. И вот это каникулярное время они ждут с нетерпением. Мы посоветовались, конечно, и с бабушками, и с дедушками, и они ждут с радостью.

Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей-1

Для родителей – это огромное подспорье, а для детей – полезная передышка от школы. В деревне чистый воздух, водоемы для купания, бесконечные просторы и море впечатлений.

Людмила Соколова:
Там куры, петушок, который будит по утрам, там огромная любимая собака Лордик, там, наверное, 24 кролика, которых они кормят, травку рвут. Дети наперебой по приезду рассказывают, впечатлений просто масса.

Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей-4

А если бабушка еще и педагог, то веселье сопровождается и образовательным процессом.

Людмила Соколова:
Дети нам рассказывают стихи, поют песни, читают книги – все это совмещаем приятное с полезным.

Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей-7

Лето никто не отменял. Каникулы в городских джунглях не идут ни в какое сравнение с отдыхом в деревне. Минздрав, к слову, не запрещает ехать детям к бабушкам и дедушкам.

Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей-10

Людмила Морозик, врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:
При условии, если дети здоровы и не являются контактами первого уровня. И, естественно, при нахождении у бабушек и дедушек мы продолжаем соблюдать меры личной гигиены, это касается всех членов семьи. Бабушки и дедушки должны контролировать проведение этих мероприятий.

Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей-13

У столичной детворы много планов на это лето, а главное, все очень разные. Лето – лучшее время года, а для малышей – событие глобального масштаба. За три коротких месяца нужно успеть все: нагуляться на свежем воздухе, подзагореть, завести новых друзей и набраться сил на будущий учебный год. И впечатления от летних каникул станут ярким воспоминанием в будущем.

# Коронавирус # общество # Людмила Соколова # Людмила Морозик # Вероника Кудринецкая # Фотофакт # Дети

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