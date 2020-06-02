Можно ли детям ехать на каникулы в деревню? Мнение родителей и врачей

Ура, каникулы! В школьном лагере, у бабушек или, все-таки, дома? Перед каждым родителем встает неизбежный вопрос: куда же отправить свое чадо на летних каникулах. В семье Людмилы Соколовой летние месяцы – пора парного молока, клубники с грядки и пирогов из печи. И даже пандемия планам не помеха. Людмила Соколова:

У нас планы не поменялись. Наши бабушки и дедушки у нас редкие гости. Живут они далеко, дети по ним очень скучают. И вот это каникулярное время они ждут с нетерпением. Мы посоветовались, конечно, и с бабушками, и с дедушками, и они ждут с радостью.

Для родителей – это огромное подспорье, а для детей – полезная передышка от школы. В деревне чистый воздух, водоемы для купания, бесконечные просторы и море впечатлений. Людмила Соколова:

Там куры, петушок, который будит по утрам, там огромная любимая собака Лордик, там, наверное, 24 кролика, которых они кормят, травку рвут. Дети наперебой по приезду рассказывают, впечатлений просто масса.

А если бабушка еще и педагог, то веселье сопровождается и образовательным процессом. Людмила Соколова:

Дети нам рассказывают стихи, поют песни, читают книги – все это совмещаем приятное с полезным.

Лето никто не отменял. Каникулы в городских джунглях не идут ни в какое сравнение с отдыхом в деревне. Минздрав, к слову, не запрещает ехать детям к бабушкам и дедушкам.

Людмила Морозик, врач-эпидемиолог отделения особо опасных инфекций ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья»:

При условии, если дети здоровы и не являются контактами первого уровня. И, естественно, при нахождении у бабушек и дедушек мы продолжаем соблюдать меры личной гигиены, это касается всех членов семьи. Бабушки и дедушки должны контролировать проведение этих мероприятий.