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Как сделать интерьер уютным? Дизайнер поделилась секретами

14 июня 2024 09:49
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Нередко можно услышать такую версию, что в домах все обязательно должно лежать на своих местах. Речь не про обычный порядок. Если верить современным дизайнерам, то нарушение определенных правил может здорово испортить вам жизнь.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Гайдукевич, дизайнер, энерготерапевт.

Александр Стасевич, ведущий:
Какие энергетические правила и принципы учитываются при проектировании помещения?

Как сделать интерьер уютным? Дизайнер поделилась секретами-2

Наталья Гайдукевич, дизайнер, энерготерапевт:
Каких-то основных энергетических правил нет, но есть различные теории. Основное энергетическое правило – это правильно подобрать цвет, наполнить интерьер фактурами определенными, чтобы их было много, потому что у нас энергетический центр на руках, на стопах, чтобы не было тактильного голодания. Основное правило – удовлетворить потребности всех, кто будет жить в этом интерьере.

Александра Каштанова, ведущая:
Какие элементы могут негативно влиять на интерьер?

Наталья Гайдукевич:
Нет плохого и хорошего ни в мире, ни в интерьере. Это должно подходить человеку и его внутреннему состоянию, отражать его внутренний мир.

Подробности в видео.

# Дизайн # общество # Наталья Гайдукевич # Александра Каштанова # Александр Стасевич # Юрий Царёв

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