Как сделать интерьер уютным? Дизайнер поделилась секретами

Нередко можно услышать такую версию, что в домах все обязательно должно лежать на своих местах. Речь не про обычный порядок. Если верить современным дизайнерам, то нарушение определенных правил может здорово испортить вам жизнь.

Наталья Гайдукевич, дизайнер, энерготерапевт:

Каких-то основных энергетических правил нет, но есть различные теории. Основное энергетическое правило – это правильно подобрать цвет, наполнить интерьер фактурами определенными, чтобы их было много, потому что у нас энергетический центр на руках, на стопах, чтобы не было тактильного голодания. Основное правило – удовлетворить потребности всех, кто будет жить в этом интерьере.

Александра Каштанова, ведущая:

Какие элементы могут негативно влиять на интерьер?

Наталья Гайдукевич:

Нет плохого и хорошего ни в мире, ни в интерьере. Это должно подходить человеку и его внутреннему состоянию, отражать его внутренний мир.