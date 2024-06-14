Белорусская милиция усиливает охрану правопорядка в связи с проведением выпускных вечеров. В учебных заведениях по всей стране сегодня усилен пропускной режим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Под контролем и места массового отдыха: парки, скверы, набережные. Главная задача правоохранителей – обеспечить безопасность участников торжеств.

Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:

Акцентируем внимание участников торжеств на необходимости ответственного законопослушного поведения. За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественном месте либо появление там в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Кроме того, с 23:00 до 6:00 не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения родителей.