Белорусская милиция усиливает охрану правопорядка в связи с проведением выпускных вечеров. В учебных заведениях по всей стране сегодня усилен пропускной режим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Белорусская милиция усиливает охрану правопорядка в связи с проведением выпускных вечеров. В учебных заведениях по всей стране сегодня усилен пропускной режим, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Под контролем и места массового отдыха: парки, скверы, набережные. Главная задача правоохранителей – обеспечить безопасность участников торжеств.
Сергей Мирончик, заместитель начальника главного управления – начальник управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности МВД Беларуси:
Акцентируем внимание участников торжеств на необходимости ответственного законопослушного поведения. За распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива в общественном месте либо появление там в состоянии опьянения предусмотрена административная ответственность. Кроме того, с 23:00 до 6:00 не допускается нахождение несовершеннолетних в возрасте до 16 лет вне жилища без сопровождения родителей.
Сегодня со школой прощаются порядка 55 тысяч молодых людей. Позади у них уже централизованные экзамены и ЦТ. Но впереди не менее важный этап взрослой жизни – вступительная кампания. По традиции выпускные проходят в стенах школ и гимназий. Самый важный момент праздника – церемония вручения аттестатов. Ну а начнутся торжества с исполнения государственного гимна и поднятия флага Беларуси. Знаменательное событие в жизни каждого выпускника, конечно, разделяют педагоги и родители ребят.