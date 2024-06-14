Композиция с васильками украсит тротуар центральной улицы в Могилёве

На асфальте расцветают васильки: в Могилеве готовятся к 80-й годовщине освобождения Беларуси и Дню рождения города, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Один из подарков горожанам строители пока скрывают за ограждением, но яркие краски с центральных дорожек попали в социальные сети. Оригинальная композиция из разноцветной брусчатки собирает лайки, а жители Могилева уже назвали эту часть города бульваром Васильков.

Игорь Бушлеков, п ервый з аместитель п редседателя Могилевского г орисполкома: За основу приняты орнаменты наши белорусские традиционные. Работы выполнялись нашими строительными организациями. Это довольно интересная, но в то же время хлопотная и кропотливая работа, так как она требовала очень большой внимательности, трудолюбия.

Плитка нестандартной формы – процесс укладки занимает в два раза больше времени. Всего в композиции 7 оттенков. Для выкладки изогнутых линий применяют специальные инструменты.

Сергей Антропов, дорожный рабочий Могилевского дорожно-строительного треста № 3:

Проект, где много приходиться разметкой заниматься, подумать головой, чтобы рисунок получился аккуратный, ровный, все выглядело эстетически красиво. Я сам из Могилева, мы часто здесь семьей прогуливаемся. И будет очень приятно, если мои дети будут гулять по дороге, в постройке которой я принимал участие.

Каменное панно размером почти в 3 тысячи квадратных метров также украсит число «757» – именно столько лет исполнится Могилеву в конце июня.