Не купайтесь на надувных матрасах. Напоминаем правила безопасного поведения на воде

Снова вернемся к теме купания. Когда столбик термометра ползет вверх, точно так же ползет вверх и статистика несчастных случаев на воде. К сожалению, ошибки из года в год одни и те же. Об этом поговорили с гостями.

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:

С начала года, к сожалению, на территории всей страны погибли около 107 человек. Эта цифра регулярно варьируется. Спасли 58 человек с начала года. С начала купального сезона (с 1 мая) спасли 38 человек, из них 7 – несовершеннолетних.

Юрий Царев:

Какие основные ошибки допускают отдыхающие?

Екатерина Михалева:

Нельзя купаться в местах, не оборудованных для купания, запрещенных для купания. Находиться в алкогольном, наркотическом и других опьянениях. Также нельзя купать животных, стирать вещи, мыть свою машину на пляже, заплывать за буи, использовать различные надувные матрасы и прочие приспособления.

Юрий Царев:

Комсомольское озеро – одно из излюбленных мест отдыха. Как там обстоят дела?