Не купайтесь на надувных матрасах. Напоминаем правила безопасного поведения на воде

Снова вернемся к теме купания. Когда столбик термометра ползет вверх, точно так же ползет вверх и статистика несчастных случаев на воде. К сожалению, ошибки из года в год одни и те же. Об этом поговорили с гостями.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД и Олег Борисевич, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро».
Юрий Царев, ведущий:
Уже есть какая-то отрицательная статистика?
Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:
С начала года, к сожалению, на территории всей страны погибли около 107 человек. Эта цифра регулярно варьируется. Спасли 58 человек с начала года. С начала купального сезона (с 1 мая) спасли 38 человек, из них 7 – несовершеннолетних.
Юрий Царев:
Какие основные ошибки допускают отдыхающие?
Екатерина Михалева:
Нельзя купаться в местах, не оборудованных для купания, запрещенных для купания. Находиться в алкогольном, наркотическом и других опьянениях. Также нельзя купать животных, стирать вещи, мыть свою машину на пляже, заплывать за буи, использовать различные надувные матрасы и прочие приспособления.
Юрий Царев:
Комсомольское озеро – одно из излюбленных мест отдыха. Как там обстоят дела?
Олег Борисевич, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро»:
В этом году, к счастью, несчастных случаев пока не случилось. Будем надеяться, что закончим сезон с отрицательной статистикой. Дежурство организовано в две смены – дневная и ночная. Круглосуточно на станции находятся работники, которые в любой момент готовы оказать помощь.
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