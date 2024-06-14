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Не купайтесь на надувных матрасах. Напоминаем правила безопасного поведения на воде

14 июня 2024 09:48
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Снова вернемся к теме купания. Когда столбик термометра ползет вверх, точно так же ползет вверх и статистика несчастных случаев на воде. К сожалению, ошибки из года в год одни и те же. Об этом поговорили с гостями.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД и Олег Борисевич, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро».

Юрий Царев, ведущий:
Уже есть какая-то отрицательная статистика?

Не купайтесь на надувных матрасах. Напоминаем правила безопасного поведения на воде-1

Екатерина Михалева, официальный представитель ОСВОД:
С начала года, к сожалению, на территории всей страны погибли около 107 человек. Эта цифра регулярно варьируется. Спасли 58 человек с начала года. С начала купального сезона (с 1 мая) спасли 38 человек, из них 7 – несовершеннолетних.

Юрий Царев:
Какие основные ошибки допускают отдыхающие?

Екатерина Михалева:
Нельзя купаться в местах, не оборудованных для купания, запрещенных для купания. Находиться в алкогольном, наркотическом и других опьянениях. Также нельзя купать животных, стирать вещи, мыть свою машину на пляже, заплывать за буи, использовать различные надувные матрасы и прочие приспособления.

Юрий Царев:
Комсомольское озеро – одно из излюбленных мест отдыха. Как там обстоят дела?

Не купайтесь на надувных матрасах. Напоминаем правила безопасного поведения на воде-4

Олег Борисевич, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро»:
В этом году, к счастью, несчастных случаев пока не случилось. Будем надеяться, что закончим сезон с отрицательной статистикой. Дежурство организовано в две смены – дневная и ночная. Круглосуточно на станции находятся работники, которые в любой момент готовы оказать помощь.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # общество # Екатерина Михалева # Олег Борисевич # Юрий Царёв # Александра Каштанова # Александр Стасевич

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