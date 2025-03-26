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Что модно этой весной? Спросили у минчан

26 марта 2025 11:24
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Что модно этой весной? Спросили у минчан-1

Сейчас тенденция – бохо. Все, что связано с широкими оверсайзами. Из цвета – шоколад, мокко. Нужно быть разной, и спорт, и классика.

Что модно этой весной? Спросили у минчан-3

Меня вдохновляют стили ретро, панк из 90-х. Татуировка в стиле леттеринг – это зашифрованные иероглифы, символы, знаки. Приятно смотреть на других, приятно, что на меня смотрят. Заряжаемся.

Что модно этой весной? Спросили у минчан-5

В Академии искусств все очень стильные. Я там не могу подметить ни одного человека, который бы одевался как-то обычно, все одеваются очень ярко, броско, со вкусом.

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# Мода # Уличная мода

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