Что модно этой весной? Спросили у минчан

Сейчас тенденция – бохо. Все, что связано с широкими оверсайзами. Из цвета – шоколад, мокко. Нужно быть разной, и спорт, и классика.

Меня вдохновляют стили ретро, панк из 90-х. Татуировка в стиле леттеринг – это зашифрованные иероглифы, символы, знаки. Приятно смотреть на других, приятно, что на меня смотрят. Заряжаемся.