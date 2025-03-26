Там собрано более 250 уникальных экспонатов – побывали в необычном школьном музее

Сегодня школьный музей – территория во многом загадочная и непонятная для тех, кто впервые переступает его порог. Яркие экспонаты, боевые знамена, пожелтевшие фотографии, бумаги и альбомы хранят живую память свидетелей уже ушедших в прошлое эпох истории нашей страны.

Светлана Гончар, учитель истории, руководитель музея «Спадчына» Средней школы № 114 им. Симона Боливара г. Минска:

Все началось в 2007 году, когда на сайте школы мы создали виртуальный музей. И наши учителя, учащиеся, родители начали нести экспонаты. И всем захотелось иметь музей не виртуальный, а реальный. Одним из первых предметов, которые принесли в музей, была школьная форма. А сегодня у нас более 250 экспонатов, которые распределились на 4 экспозиции: промыслы и ремесла, белорусская хата, святы і абрады, летопись советской школы.