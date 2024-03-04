Как с помощью видеофиксации выявляют бесправников? Рассказали в ГАИ

Как конструируется имидж белорусских правоохранителей? Что с индексом доверия к людям в погонах и какова криминальная обстановка в стране? В День милиции, 4 марта, в студии ток-шоу «По существу» ожидается высокая концентрация офицерских звезд и не только. В фокусе дискуссии – угрозы и их предотвращение.

Виктор Ротченков, заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

На сегодня технические средства позволяют нам распознать лицо человека, сверить его с данными. И если оно лишено права управления, ближайший отряд отреагирует и пресечет это правонарушение.

Кирилл Казаков, СТВ:

А вам скажут: так в деревне возможно ездить, в городе мы действительно можем попасть на камеры. А в деревне кто заметит?

Виктор Ротченков:

Настолько плотная на сегодня сеть видеофиксации и контроля, что любая АЗС, в СМИ мы это не раз показывали… Понятно, что есть элементы, на сегодня еще путем каких-то камер установить, находился ли водитель в состоянии опьянения, это невозможно. Есть моменты, для которых еще сотрудник ДПС и нужен, чтобы пресечь тот спектр нарушений, который сегодня цифровым способом сделать ну никак не возможно. Поэтому в этом ключе дальше и будем осуществлять свою деятельность.