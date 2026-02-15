Немецкие солдаты не хотят служить в Литве

Элитная недвижимость в 20 километрах от белорусской границы ищет жильцов. Речь идет про литовский военный городок в Руднинкае, который построили за миллиард евро специально для немецких солдат. Вот только сами военнослужащие не спешат заселяться, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танковый и бронепехотный батальоны Бундесвера должны полностью развернуться в Литве к 2027 году. Всего требуется пять тысяч офицеров. Первая группа солдат уже расквартирована, а вот вторую набрать не получается. В ключевые подразделения записалось лишь 10 % от необходимого числа добровольцев. Чтобы укомплектовать бригаду в срок, немецкое командование идет на крайние меры. Военным организовали однодневные туры в литовские казармы. Им также разослали более 40 тысяч писем с уговорами. Тем временем в оборонных ведомствах уже даже готовы сократить срок службы с двух лет до одного года или вовсе отказаться от принципа добровольности.