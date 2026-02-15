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«Я помню это как вчера…» – в Минске работает выставка, посвящённая пограничникам-интернационалистам

15 февраля 2026 10:43
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«Я помню это как вчера…». Так называется фотовыставка, которая представлена в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Я помню это как вчера…» – в Минске работает выставка, посвящённая пограничникам-интернационалистам-2

В музее истории Великой Отечественной войны презентуют серию портретов пограничников, которые проходили службу в Афганистане. Также демонстрируют фото из их личных архивов. Выставку организовали ко Дню памяти воинов-интернационалистов. 

«Я помню это как вчера…» – в Минске работает выставка, посвящённая пограничникам-интернационалистам-4

Сергей Шубич, ветеран боевых действий в Афганистане:
Наша молодежь должна знать историю нашей страны. Начиная с Великой Отечественной войны, и раннее, конечно. И, в том числе действия наших Вооруженных Сил в Афганистане. Потому что сейчас искажается история. Мне очень это больно и обидно. Очернять ввод войск и действия наши в Афганистане – это тоже кощунство.

«Я помню это как вчера…» – в Минске работает выставка, посвящённая пограничникам-интернационалистам-6

Наталья Обухова, старший научный сотрудник Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной войны:
Эта выставка посвящена людям, которые прошли всю Афганскую войну. И про которых в XX веке никто никогда не говорил.

Выставку уже посетили кадеты, а также учащиеся военно-патриотических классов и ветераны. Экспозиция будет работать до конца февраля.

# Выставки в Минске

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