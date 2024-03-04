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«Нужно организовывать больше таких мероприятий». В Сочи прошло масштабное шествие молодёжи мира

04 марта 2024 17:13
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Калейдоскоп культур и атмосфера абсолютного драйва. Масштабное шествие молодежи мира прошло в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Нужно организовывать больше таких мероприятий». В Сочи прошло масштабное шествие молодёжи мира-1

Этот парад объединил более 6 000 молодых людей из 180 стран. Все в национальных костюмах, с песнями и танцами. Свою культуру привезли и белорусы. В многонациональной колонне представители всех наших регионов.

«Нужно организовывать больше таких мероприятий». В Сочи прошло масштабное шествие молодёжи мира-4

– Нас эмоции прямо переполняют и самое главное, что тут царит мир, дружба, поддержка друг к другу. Это очень здорово.

– В автобусах мы поем песни, здесь столько национальностей, все они дружны.

«Нужно организовывать больше таких мероприятий». В Сочи прошло масштабное шествие молодёжи мира-7

– Мы самые веселые, лучшие. Мы – это Беларусь!

«Нужно организовывать больше таких мероприятий». В Сочи прошло масштабное шествие молодёжи мира-10

– Я считаю: это очень важно, ведь этот фестиваль собирает всю молодежь в одном месте. Нужно организовывать больше таких мероприятий.

После торжественного шествия – яркая развлекательная программа, которая объединила в себе традиции самых разных стран планеты.

# Международное сотрудничество # общество # Дарья Седун

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