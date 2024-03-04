«Нужно организовывать больше таких мероприятий». В Сочи прошло масштабное шествие молодёжи мира

Калейдоскоп культур и атмосфера абсолютного драйва. Масштабное шествие молодежи мира прошло в Сочи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот парад объединил более 6 000 молодых людей из 180 стран. Все в национальных костюмах, с песнями и танцами. Свою культуру привезли и белорусы. В многонациональной колонне представители всех наших регионов.

– Нас эмоции прямо переполняют и самое главное, что тут царит мир, дружба, поддержка друг к другу. Это очень здорово.

– В автобусах мы поем песни, здесь столько национальностей, все они дружны.