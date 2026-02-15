И если в Литве немецкие военные отказываются служить, то в Латвии защищать родину скоро будет просто некому. Страна стремительно теряет население, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К началу 2026-го население Латвии сократилось до 1 миллиона 800 тысяч – потеряв за год 14 тысяч человек. Это целый небольшой город. Парадокс в том, что жители чаще женятся и реже умирают, но рождаемость рухнула на 10 %. По оценкам экспертов, главная причина демографического спада – массовая эмиграция молодежи. Люди уезжают на заработки в другие страны Евросоюза из-за низких зарплат. При этом слабая экономика Прибалтики не может развиваться именно из-за утечки мозгов. Получается замкнутый круг, который Латвия пока не способна разорвать.