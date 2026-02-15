Первые шаги в большой спорт. В Раубичах проходит финал республиканских соревнований по биатлону «Снежный снайпер» на призы Президентского спортивного клуба. Турнир собрал юных дарований из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Переживший несколько поколений старт давно полюбился как самим участникам, так и зрителям. Организаторы постарались, чтобы праздник удался на славу и надолго запомнился. К примеру, награды получат победители и призеры. А все без исключения – памятные сувениры. Выступать на финальном этапе и престижно, и ответственно.

Настроение прекрасное, дай бог, чтобы мы почаще приезжали. Очень интересно, очень благодарны, что сюда попали.

Впечатление хорошее, Минск поддерживаю.

Ну просто в первый раз поехали, очень нравится, что тут все так устроено. Там есть даже горки для всяких тюбингов.

Я впервые на биатлоне, мне очень интересно. Первые впечатление, все интересно смотреть, как ездят.

Все нравится, и организация нравится, и вот присутствие зрителей. И как зрители болеют, вы видите, все супер. Всего заключительная часть турнира собрала 168 участников в трех возрастных категориях. Они выдержали несколько этапов отбора. В первый день юные стреляющие лыжники соревновались на спринтерских дистанциях. Сегодня задача сложнее – в расписании масс-старты и смешанные эстафеты.

Я очень быстро ехал, старался как можно быстрее, в повороты хорошо заходить и стрелять хорошо.