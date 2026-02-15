Стальной характер! Как брестские десантники преодолели марш-бросок в рамках проверки ВС

До весны в Беларуси будет проходить проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента. Сегодня, 15 февраля, экзамен держат военнослужащие 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Бойцы уже отработали специальные тактические задачи и сдали контрольные занятия по огневой подготовке, теперь демонстрируют силу и выносливость. За марш-броском брестских десантников наблюдает наш корреспондент Кристина Протосовицкая.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Если кто-то ждал знак, чтобы начать здоровый образ жизни, то вот он. Брестские десантники бегут марш-бросок 5 километров. В обмундировании весом пять килограммов. К старту готовится очередная группа. В эту погоду даже автоматические секундомеры замирают и не фиксируют цифры, но все под контролем.

Дополнительный вес на военнослужащем – это автомат, четыре магазина патронов и противогаз. Поочередно стартуют взводы – в среднем по 20 человек. На отлично преодолеть расстояние нужно за 26 минут. Допустимым считается 27-28.

Мы пробежали. Все, никто не отстал со взвода. Показали сплоченность коллектива, дисциплину, взаимовыручку. Потому что ребята, военнослужащие, которые немного отставали, остальные, которые более физически подготовлены, им помогали. Вот, показывали боевой дух.

Ежедневно десантники пробегают около трех километров, но без дополнительно веса. Раз в месяц – контрольный норматив. Сегодня условия не из простых – обжигающе морозный воздух мешает нормальному дыханию, пульс военнослужащих на финише доходит до 160-170 ударов в минуту.

Все болит, все тянется. Погода плохая – лицо мерзнет. Накануне брестские десантники справились с нормативом по физической подготовке – упражнения на силу.