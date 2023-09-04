Вальдемар Гердт: пока мы будем идти по плану Запада, будет литься кровь

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ.
Надежда Сасс, СТВ:
Ряд публикаций появился, много из них критичных. Это о чем говорит? О честности западных СМИ, которые все-таки рискнули называть вещи своими именами. Как вы считаете, как будет в дальнейшем развиваться эта ситуация? Потому что мы понимаем, что Запад рано или поздно будет вынужден подтолкнуть Украину к переговорам. Вопрос в другом: захочет ли Россия эти переговоры проводить?
Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):
Я думаю, что Россия захочет этого, потому что как бы мы ни говорили, гибнут славяне, молодые парни с обеих сторон. И все это план не России и Украины, мы все еще играем по сценарию, который задала нам заокеанская элита, англосакский конгломерат. И чтобы не играть по этому плану, надо отказаться от этого сценария, который они нам все время приписывают. Они все время его прогнозируют и разрабатывают вперед, и мы вынуждены идти по их линейке. Остановка этого конфликта, прекращение военных действий активных – это противоречит их плану, поэтому этого надо добиться. От этой точки потом надо будет отталкиваться, разрушать все остальное, что они натворили. До тех пор, пока мы будем идти по их сценарию, будет литься кровь, а они будут потирать ладоши. Мы же пониманием, что это их задача. Что СМИ начали говорить об этом – это просто невозможно скрыть. Подъем нашей партии, мы сейчас на втором месте, я думаю, что мы очень скоро мы будем на первом месте в Германии, говорит о том, что протестный потенциал созрел, людям уже нельзя просто так врать, извращение вранья достигло своего апогея, поэтому надо немножко подлить туда правды, возможно, успокоить людей. Но уже не успокоишь, наверное, уже этот процесс через критическую зону прошел, мы ожидаем больших перемен как в Германии, Европе, так и в мире.
Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:
Я согласен. Запад пойдет на переговоры, но есть два варианта. Первый вариант: американцы могут кинуть самых зависимых своих сателлитов (это Польшу), украинцы… Готовят для чего? Неужели бедные поляки верят, что миллионы долларов идут сейчас просто так? Эти деньги надо будет отработать. А как? Один вариант – с Россией воевать. Украинский фронт – сколько там уже поляков погибло как добровольцы: Запад упустил лучший момент для переговоров. Их начинать в феврале, когда Путин пошел бы на более хорошие условия и для Запада, и для киевской власти. Сейчас вы должны России что-то предложить, чтобы она села за стол переговоров. И счастье для них, что Путин и Лукашенко готовы хоть завтра садиться за стол переговоров. Поэтому пусть молятся, чтобы в 2024 году Путин переизбрался, так и будет, в 2025 году – Лукашенко. Это спасение для Запада. Пусть радуются и крестятся, что они еще будут дальше править этими странами.
Читайте также:
Как проходит контрнаступ и почему кампания – только украинский пиар? Вот что об этом пишут западные СМИ
«Беларусь – это про стабильность». Диана Панченко поделилась впечатлениями после визита в Минск
Окружение Зеленского уже «сливают». Диана Панченко прокомментировала многолетнее «крышевание» Украины Западом