Вальдемар Гердт: пока мы будем идти по плану Запада, будет литься кровь

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Ряд публикаций появился, много из них критичных. Это о чем говорит? О честности западных СМИ, которые все-таки рискнули называть вещи своими именами. Как вы считаете, как будет в дальнейшем развиваться эта ситуация? Потому что мы понимаем, что Запад рано или поздно будет вынужден подтолкнуть Украину к переговорам. Вопрос в другом: захочет ли Россия эти переговоры проводить?

Вальдемар Гердт, депутат Бундестага 19 созыва, предприниматель (Германия):

Я думаю, что Россия захочет этого, потому что как бы мы ни говорили, гибнут славяне, молодые парни с обеих сторон. И все это план не России и Украины, мы все еще играем по сценарию, который задала нам заокеанская элита, англосакский конгломерат. И чтобы не играть по этому плану, надо отказаться от этого сценария, который они нам все время приписывают. Они все время его прогнозируют и разрабатывают вперед, и мы вынуждены идти по их линейке. Остановка этого конфликта, прекращение военных действий активных – это противоречит их плану, поэтому этого надо добиться. От этой точки потом надо будет отталкиваться, разрушать все остальное, что они натворили. До тех пор, пока мы будем идти по их сценарию, будет литься кровь, а они будут потирать ладоши. Мы же пониманием, что это их задача. Что СМИ начали говорить об этом – это просто невозможно скрыть. Подъем нашей партии, мы сейчас на втором месте, я думаю, что мы очень скоро мы будем на первом месте в Германии, говорит о том, что протестный потенциал созрел, людям уже нельзя просто так врать, извращение вранья достигло своего апогея, поэтому надо немножко подлить туда правды, возможно, успокоить людей. Но уже не успокоишь, наверное, уже этот процесс через критическую зону прошел, мы ожидаем больших перемен как в Германии, Европе, так и в мире.