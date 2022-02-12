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Над чем работает Госкомвоенпром и хватит ли белорусам оружия в случае необходимости? Анонс программы «Неделя»

12 февраля 2022 19:09
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Новости Беларуси. Разработанные белорусским Госвоенпромом вооружения в эти дни участвуют в маневрах «Союзная решимость – 2022», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Над чем работает Госкомвоенпром и хватит ли белорусам оружия в случае необходимости? Анонс программы «Неделя»-1

А вот какие разработки пройдут испытания в ближайшее время, какие сегодня тренды на мировом рынке вооружений, хватит ли белорусам оружия на случай если... и над чем сегодня работает Госкомвоенпром – расспросили его главу.  

Когда появится ракета средней дальности белорусского производства? Рассказали в Госкомвоенпроме – читайте здесь.  

Над чем работает Госкомвоенпром и хватит ли белорусам оружия в случае необходимости? Анонс программы «Неделя»-4

Дмитрий Пантус, председатель государственного военно-промышленного комитета Беларуси:   
Ракета средней дальности – это одна из первых ласточек. Это будет достаточное серьезное достижение для оборонного комплекса Республики Беларусь.  

Алена Сырова накануне пообщалась с Дмитрием Пантусом. Полную версию смотрите 13 февраля в программе «Неделя».  

# Оружие и боеприпасы # общество # Алена Сырова # Дмитрий Пантус # Фотофакт

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