Как решение Лукашенко сохранить ГОСТы помогло сделать белорусские продукты визитной карточкой качества
Качество – всего восемь букв, а сколько смысла! Для белорусов это стиль жизни и даже национальная черта. Качественную тональность задает глава государства, объявив, что эта пятилетка пройдет под эгидой качества. А еще в нашу жизнь вернулась добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Сегодня мы уже знаем имена победителей, и они навсегда войдут в историю суверенной Беларуси. Но что стоит за этим знаком? Сколько времени, сил, экспериментов стоила каждая из этих побед, и, главное, кто эти люди, что привели свой товар к вершине успеха? Покажем их в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
Да, мы и сегодня опираемся на советский опыт. Еще на заре независимости глава государства вместе со сбережением госсобственности настоял и на сохранении ГОСТов – золотого наследия советского прошлого. В итоге наши товары стали визитной карточкой белорусского качества.
Олег Коропов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:
На новогодние праздники к нам приезжала семья из Калининграда, семь человек с детьми. И вот они с приезда сразу говорят – мы вам ничего такого не привезли из продуктов, потому что ваши продукты лучшие! Мы в Калининграде ищем только белорусские магазины. У нас колбас таких нет, молочных продуктов! И они с таким удовольствием мало того, что покупали нашу продукцию… Но когда они зашли в наши магазины, то каждый член семьи просто не мог не приобрести наши белорусские вещи, отмечая, что качество и цена не сравнится ни с каким другим аналогом. За это гордость берет!
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