Как появился Знак качества в СССР и какие белорусские предприятия первыми получили эту награду?
Качество – всего восемь букв, а сколько смысла! Для белорусов это стиль жизни и даже национальная черта. Качественную тональность задает глава государства, объявив, что эта пятилетка пройдет под эгидой качества. А еще в нашу жизнь вернулась добрая традиция присваивать почетный знак лучшим производителям товаров и услуг. Сегодня мы уже знаем имена победителей, и они навсегда войдут в историю суверенной Беларуси. Но что стоит за этим знаком? Сколько времени, сил, экспериментов стоила каждая из этих побед, и, главное, кто эти люди, что привели свой товар к вершине успеха? Покажем их в проекте «Крокі Незалежнасці» на СТВ.
Обычный графический символ появился в Советском Союзе на волне экономических перемен в середине 1960 годов. Заводы получили больше свободы и могли сами распоряжаться своей прибылью. Лозунгом дня стало качество и эффективность, важным показателем – рентабельность. Реформы коснулись оплаты труда – тот, кто усердно работал, получал больше. Результаты превзошли все ожидания: за пять лет промышленность СССР выросла на 50 %, а в Беларуси производительность труда практически удвоилась. Именно тогда утвердили Знак качества, которым маркировали лучшие товары.
В Беларуси первым Знак качества получил самосвал БЕЛАЗ-540А. Репутация карьерного гиганта оказалась настолько высока, что у Москвы не возникло никаких вопросов. Первенец Белорусского автомобильного завода даже засветился в советской комедии «Королева бензоколонки».
Вслед за ним высокой чести удостоились оршанские станкостроители завода «Красный борец». К 1 января 1971 года государственную аттестацию на Знак качества успешно прошли 103 изделия белорусской промышленности. Среди них – трактора МТЗ, тракторные двигатели Минского моторного завода и другие.
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