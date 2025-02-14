Купаловский театр – на пике 105-го сезона! Как культура объединяет народы, узнали у актёров

Самые обсуждаемые спектакли и желанные билеты – их даже спрашивали в кассах метро. Купаловский – старейший театр страны с богатой историей, который пережил многое. И сегодня, спустя годы, на сцене продолжают блистать уже несколько поколений талантливых актеров, а интерес зрителей к постановкам не стал меньше.

Борис Тетеркин, актер Национального академического театра имени Янки Купалы:

Чудесно, что за одну жизнь ты можешь прожить такое большое количество жизней. И порой ты даже не знаешь, какая роль тебя ждет следующей. Это всегда волнительно. Амплуа в любом случае существует, и от этого никуда не денешься. Но в современном театре, я считаю, амплуа не имеет такого большого значения, как раньше. Все равно можно попробовать как можно больше ролей, разный диапазон. И это здорово. Когда ты занимаешься тем, что ты любишь, это перестает быть для тебя работой. Это часть жизни, очень значимая, важная.