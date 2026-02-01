Как реалити-шоу «Есть девчонка одна» на СТВ меняет белорусских женщин? Сапего вспомнила одну из участниц

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего.

Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я, кстати, хочу поблагодарить вас за этот проект. Правда, от чистого сердца. Я сама была на финале этого проекта.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Третьего сезона, да?

Людмила Сапего:

И третьего, и второго. В одном из сезонов девочка наша из Советского района, я тогда возглавляла не областную организацию, а Советскую районную, у нас была маляр девочка, она дошла до финала. Мы ее нашли на ДСК нашем. Вы знаете, это другой человек. Она, во-первых, изменилась сама. У нее изменился взгляд на жизнь. Она стала еще лучше. Она стала лучшей версией себя. Вот я бы так это назвала.

Когда в прошлом году мы сюда приезжали, тоже до глубины души… До дрожи по каждой клеточке. Так переживательно за каждую участницу. Все они яркие, все они незабываемые. Это просто суперпроект, который позволяет каждой девочке, независимо от занимаемой должности и работы, проявить себя. И показать просто, какие мы все классные, белорусские женщины. Вот это так выглядит.

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