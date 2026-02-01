Оперативные службы Беларуси подготовились к экстремальным морозам
Антициклон «Даниэль» испытывает белорусов на прочность. Нынешней ночью температура в отдельных районах опустилась до -30 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток потепления ожидать не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К экстремальным морозам подготовились все оперативные службы страны. Они работают в усиленном режиме. Энергетики организовали дополнительно 673 аварийные бригады – это около 2,5 тысячи человек. Готовы также резервные дизель-генераторы. Особое внимание – жителям населенных пунктов.
Сотрудники Красного Креста развернули мобильные пункты. Там предлагают согреться горячим чаем. Ежедневно принимают около 50 человек. Кроме того, в период сильных холодов одинокие пожилые и инвалиды могут обратиться за помощью. Социальные работники и волонтеры могут помочь убрать снег на придомовой территории, растопить печь, привезти продукты или лекарства.
Сельскохозяйственный сектор тоже перешел на усиленный режим работы. На особом контроле состояние животных, поддержание оптимального температурного режима и своевременная выдача кормов.
Несмотря на морозы, у коммунальщиков жаркая пора. Они также трудятся в усиленном режиме. В первую очередь обрабатывают дороги и придомовые территории песко-соляной смесью, а также чистят наледь с крыш. Только в Минске заняты более 800 сотрудников ЖКХ и свыше 60 единиц техники.
Дороги страны – под усиленным контролем сотрудников Госавтоинспекции. За обстановкой на трассах в Витебской и Брестской областях следят экипажи специального подразделения ДПС «Стрела». Также используют возможности Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. В ГАИ готовы оказать помощь тем, кто оказался в сложной ситуации в пути.
Так, в Горецком районе на трассе заглохла машина с маленьким ребенком в салоне. Благодаря сотрудникам Госавтоинспекции все закончилось хорошо.
Медики предупреждают белорусов об опасностях переохлаждения и призывают соблюдать повышенную бдительность. По прогнозу синоптиков, лишь к четвергу, 5 февраля, мороз начнет отступать. По большей части территории страны ожидается мокрый снег.