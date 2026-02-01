Оперативные службы Беларуси подготовились к экстремальным морозам

Антициклон «Даниэль» испытывает белорусов на прочность. Нынешней ночью температура в отдельных районах опустилась до -30 градусов. По прогнозам синоптиков, в ближайшие несколько суток потепления ожидать не стоит, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К экстремальным морозам подготовились все оперативные службы страны. Они работают в усиленном режиме. Энергетики организовали дополнительно 673 аварийные бригады – это около 2,5 тысячи человек. Готовы также резервные дизель-генераторы. Особое внимание – жителям населенных пунктов.

Сотрудники Красного Креста развернули мобильные пункты. Там предлагают согреться горячим чаем. Ежедневно принимают около 50 человек. Кроме того, в период сильных холодов одинокие пожилые и инвалиды могут обратиться за помощью. Социальные работники и волонтеры могут помочь убрать снег на придомовой территории, растопить печь, привезти продукты или лекарства.

Сельскохозяйственный сектор тоже перешел на усиленный режим работы. На особом контроле состояние животных, поддержание оптимального температурного режима и своевременная выдача кормов.