Чем БСЖ удивит в Год белорусской женщины? Людмила Сапего поделилась планами

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Вы член правления Белорусского союза женщин. В этом году, скажем так, за несколько минут до новогодней ночи наш Президент объявил 2026 год – Годом белорусской женщины. Конечно, сети все в интернете просто взорвались. TikTok пестрил. Это все очень классно завирусилось. Это вызвало положительную реакцию от всего населения нашей страны. И не только нашей страны. Есть ли уже у вас, у Белорусского союза женщин, какие-то наметки, как говорится, по празднованию этого года, по каким-то делам, по каким-то мероприятиям?