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Чем БСЖ удивит в Год белорусской женщины? Людмила Сапего поделилась планами

01 февраля 2026 07:43
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Вы член правления Белорусского союза женщин. В этом году, скажем так, за несколько минут до новогодней ночи наш Президент объявил 2026 год – Годом белорусской женщины. Конечно, сети все в интернете просто взорвались. TikTok пестрил. Это все очень классно завирусилось. Это вызвало положительную реакцию от всего населения нашей страны. И не только нашей страны. Есть ли уже у вас, у Белорусского союза женщин, какие-то наметки, как говорится, по празднованию этого года, по каким-то делам, по каким-то мероприятиям? 

Чем БСЖ удивит в Год белорусской женщины? Людмила Сапего поделилась планами -2

Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси: 
Тут, наверное, в первую очередь не по празднованию, а по тем проектам, которыми мы хотим показать и рассказать, чем занимается Белорусский союз женщин и женщины вообще нашей страны. Безусловно, мы собирались с Ольгой Александровной, члены правления обсуждали эту тему и внесли свои предложения по тем проектам, которые бы хотели, чтобы звучали в Год белорусской женщины. 

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# Белоруский союз женщин # Интервью # Александр Осенко # Год белорусской женщины

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