Чьи лекарства лучше: наши или импортные? Гендиректор «Фармации» Гомельского РУП «Фармация» развеивает мифы

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего. Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Развейте это еще один миф. Многие приходят в аптеку и говорят: мне белорусское производство не надо, дайте мне, пожалуйста, индийское, еще какое-нибудь.

Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Я ответила бы на это следующее. Конечно, я потом скажу и с точки зрения компетенции. Но наше масло белорусское вызывает у кого-то сомнения в качестве? Или колбаска наша? Александр Осенко:

Наше масло, наши продукты питания – это уже бренд Беларуси. Людмила Сапего:

Послушайте, ведь это говорит о том, что у нас в Беларуси вообще к качеству любого выпускаемого продукта такое отношение. К продуктам питания, если оно такое, то к лекарственным средствам оно вообще не может быть другое. Качество, эффективность и безопасность их доказаны еще на этапе производства. А самое ценное, что есть у любой нации, у любого государства – это люди. Лекарственные средства – это то, что должно позволить сохранить здоровье человека, сохранить его в трудоспособном возрасте, статусе, здоровье нации. Как они могут быть некачественными? Вы знаете, я вам так скажу, я очень много сталкиваюсь. У меня врачебная семья, я уже вам сказала. Мы сами приобретаем белорусские препараты. Всегда в больницах, я вам скажу, что используется от 80 до 90 % отечественные лекарственные средства. Больница закупает только то, в зависимости, конечно, от того, какие услуги больница оказывает, мы говорим в целом. Закупается только то импортное, что не производится у нас пока в стране.