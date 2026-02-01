Чьи лекарства лучше: наши или импортные? Гендиректор «Фармации» Гомельского РУП «Фармация» развеивает мифы
Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Развейте это еще один миф. Многие приходят в аптеку и говорят: мне белорусское производство не надо, дайте мне, пожалуйста, индийское, еще какое-нибудь.
Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Я ответила бы на это следующее. Конечно, я потом скажу и с точки зрения компетенции. Но наше масло белорусское вызывает у кого-то сомнения в качестве? Или колбаска наша?
Александр Осенко:
Наше масло, наши продукты питания – это уже бренд Беларуси.
Людмила Сапего:
Послушайте, ведь это говорит о том, что у нас в Беларуси вообще к качеству любого выпускаемого продукта такое отношение. К продуктам питания, если оно такое, то к лекарственным средствам оно вообще не может быть другое.
Качество, эффективность и безопасность их доказаны еще на этапе производства. А самое ценное, что есть у любой нации, у любого государства – это люди. Лекарственные средства – это то, что должно позволить сохранить здоровье человека, сохранить его в трудоспособном возрасте, статусе, здоровье нации. Как они могут быть некачественными?
Вы знаете, я вам так скажу, я очень много сталкиваюсь. У меня врачебная семья, я уже вам сказала. Мы сами приобретаем белорусские препараты. Всегда в больницах, я вам скажу, что используется от 80 до 90 % отечественные лекарственные средства. Больница закупает только то, в зависимости, конечно, от того, какие услуги больница оказывает, мы говорим в целом. Закупается только то импортное, что не производится у нас пока в стране.
Александр Осенко:
Если оценить начало суверенной Беларуси и сейчас, спустя 30 лет, локализация производства белорусских медицинских препаратов, каков процент роста локализации?
Людмила Сапего:
Если сравнивать то, что было, когда я пришла, и то, что есть сейчас, это просто сравнивать небо и землю. Это космос. То, что мы имеем, отечественная фармпромышленность сегодня – это космическая разница. И аптечная организация. Вы поймите, когда я пришла в 90-е годы и работала, у нас не было препаратов.
У нас было порядка 20 % препаратов отечественного производства и поставок там было мало. Сейчас я вам говорю, что в закупке у нас более 50 %, 55 %, 56 %, 57% отечественных препаратов, а объем реализации их возрастает.
Я вспоминаю, когда был сезонный период, когда был грипп, ведь нам нечего даже было дать людям, не хватало лекарств. Мы садились, у меня была производственная аптека, в которой я работала, фасовали вот эти порошочки из таких ингредиентов, которые мы сегодня покупаем, промышленного производства. Там разные названия бывают, и отечественные, и много разных.
А мы садились, фасовали, их надо было нафасовать 90 штук. Эти 90 штук, представьте, что каждому даже по 10. Это 9 человек мы могли всего лишь. Аптека вот такая производственная 24/7 в период гриппа и эпидсезона. А сейчас у нас есть все. Кто бы ни пришел в аптеку, мы готовы предложить отечественных производителей несколько видов на любой вкус, по любой цене, доступной для человека и достойнейшего качества.
Больше не надо разбирать почерк врачей! Цифровизация в аптеках шагнула вперед – Сапего