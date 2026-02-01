Больше не надо разбирать почерк врачей! Цифровизация в аптеках шагнула вперёд – Сапего

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего.

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:

Как сейчас обстоят дела с цифровизацией в аптеках?