Больше не надо разбирать почерк врачей! Цифровизация в аптеках шагнула вперёд – Сапего

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость нового выпуска – гендиректор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси Людмила Сапего.
Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Как сейчас обстоят дела с цифровизацией в аптеках?
Людмила Сапего, генеральный директор предприятия «Фармация», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Сейчас все очень хорошо. Во всех аптеках установлено программное обеспечение, компьютерные кассы. То есть сейчас это все шагнуло далеко вперед. Сейчас появился у нас в стране и широко используется «Электронный рецепт», который позволяет уже не разбирать почерк каждого врача, позволяет увидеть напечатанный текст и шрифт.
Александр Осенко:
На Гомельщине эта система работает?
Людмила Сапего:
Да, работает. У нас один, наверное, из лучших показателей по количеству выписанных рецептов врачами и по количеству отпущенных.
Чьи лекарства лучше: наши или импортные? Гендиректор «Фармации» развеивает мифы – подробности читайте здесь.