Как реагировать на любовь детей к Лабубу? Объяснил психолог

Денис Северов, магистр психологии:

Это же тренд. Как и любой тренд, он имеет взлет и последующее падение. Поэтому я попробую объяснить, наверное, с точки зрения культуры. Ведь в Советском Союзе для нас было самым главным – это воспитать положительных героев. Дети, которые соответствуют идеологии доброте, правильности, светлости, культуре. Сейчас время другое, дети во многом больше проявляют себя и проявляют свои эмоции, как вы говорите, порой они странные, но дети не видят в этом страшных или уродливых. Они видят в этом каких-то персонажей, которые запоминающиеся. И самое главное, они вызывают какие-то эмоции не только у детей, но и у взрослых.

Нужно ли запрещать покупать? Ни в коем случае. Нужно всегда предлагать альтернативу. Ведь ребенок также падок на тренд, как и мы. И если ребенок хочет купить эту игрушку, то мы ни в коем случае не должны запрещать, в силу того, что запретный плод всегда намного вкуснее, намного слаще, а предлагать альтернативу.