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Книги из Индии пополнили фонды Национальной библиотеки Беларуси

13 августа 2025 08:24
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Литературный обмен: Национальная библиотека Беларуси пополнила свои фонды книгами из Индии, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Книги из Индии пополнили фонды Национальной библиотеки Беларуси-2

В дар от нашего дипломатического представительства переданы более 250 изданий на английском, русском языках и санскрите. Это научно-популярные и справочные материалы о культуре, религии, философии и страноведении.

Книги из Индии пополнили фонды Национальной библиотеки Беларуси-4

Михаил Касько, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Индии:
Мы рассчитываем, что эти книги, которые представляют широкий спектр как политико-исторической, так и художественной литературы, написанной на региональных языках, найдут свой отклик у читателей. Не только те, которые интересуются богатой историей региона, но и также те, кто, возможно, будет писать какие-то научные работы, труды либо более глубоко заниматься историей этого субконтинента, где мы присутствуем.

Книга была, есть и будет источником знаний на века. Интерес к странам Азии в Беларуси продолжает расти. Изучение их богатого наследия помогает расширить кругозор, а также находить новые точки соприкосновения в международном сотрудничестве.

# Книги # Национальная библиотека Республики Беларусь # Беларусь-Индия # Индия # Михаил Касько

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