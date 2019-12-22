Как развлечься зимой, если снег так и не выпал? Предлагаем несколько видов отдыха на большие выходные

Новости Беларуси. Сказать, что погода располагает к традиционным зимним развлечениям, было бы неправдой, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:

И тут возникает резонный вопрос: чем заняться в выходные? Можно, конечно, проваляться на диване под телевизор и оливье, но не будет ли обидно за бесцельно прожитые дни и бесполезно нажитые килограммы? Как будем работать и отдыхать в первую неделю января? Корреспондент Алена Сырова и отправилась искать счастья в новых забавах и готова поделиться впечатлениями.

Зима – сезон, который располагает к активному отдыху. Чтобы не мерзнуть и не скучать, нужно двигаться, потому с первым серьезным снегопадом на горках, катках, лыжне яблоку негде упасть. Без этих активностей зима не зима.

Трасса в Веснянке среди любителей лыжных видов спорта особую популярность приобрела в 2018 году – здесь открыли пункт проката, появились теплые раздевалки. Кроме того, в некотором смысле пропиарил трассу и вид спорта глава государства, когда принимал участие в «Минской лыжне». Команда Президента Беларуси победила в эстафете на «Минской лыжне»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Бегайте на лыжах. Это я вам говорю не как Президент, а как обычный человек, который бегает с детства. Эффективнее лыж, особенно для девчонок, нет ничего.

На трассе можно встретить самых разных любителей спорта, даже четвероногих. Скиджоргинг – бег на лыжах с собакой – альтернатива классическим вариантам. Правда, для таких забегов нужны большие заснеженные расстояния. С этим пока проблема, потому владельцы ездовых собак активничают по летней схеме.

Святослав Сокол:

Мы за полтора года попробовали себя в трех дисциплинах. Начали с бега, зимой начали кататься на лыжах, в этом году выступали с ним на велосипеде.

Познакомиться поближе с такими видами спорта можно в эти дни. У Дворца спорта как раз расположилась территория самых милых ездовых собак – хаски. Кстати, если вы хотите попробовать себя в каникроссе, но у вас нет четвероногого – не беда, федерация периодически проводит бесплатные открытые занятия.

Анна Харута, председатель Федерации ездового спорта:

Можно прийти с нулевыми способностями в спорте, и мы с собаками дадим снаряжение, расскажем, с чего все начинается. Максимальная дистанция на соревнованиях – 4 километра. Ее осилить с подготовкой месяц или два может любой человек.

Кстати, не слишком холодная зима – отличная возможность попутешествовать по Беларуси, полюбоваться природой. Заглянуть хотя бы в Беловежскую пущу: почувствовать себя Робинзоном, который пробирается в глубь чащи, подышать чистым пущанским воздухом и понаблюдать за дикими животными и птицами в их естественной среде обитания. Гид направляет по следу. Стоит такое удовольствие 550 рублей за группу в 10 человек. Для тех, кто не готов к экстриму, найдется альтернативная «тропа».

Никита Якубовский, младший научный сотрудник национального парка «Беловежская пуща»:

Итак, мы теперь находимся на одном близлежащем маршруте Беловежской пущи – «Озерном кольце». Он используется как пешеходами, так и велосипедистами, посетившими Беловежскую пущу. Также при наличии снежного покрова здесь можно пробежать на лыжах. Это одно из излюбленных мест для отдыха туристов. Но все же вернемся к классическим зимним забавам. В каждом крупном городе страны есть ледовые арены. Президент когда-то инициировал их строительство, и вот сегодня хоккей и обычные катания доступны каждому и при любой погоде.

Новые климатические реалии – повод найти новое увлечение. Например, попробовать себя в таком виде спорта, как бодифлайт. В Минске появилась самая большая аэродинамическая труба, аналогичная есть разве что в Париже.

Александра Садовникова, маркетолог развлекательного центра:

Абсолютно каждый может летать. Бывает, что люди не очень хорошо физически развитые, с лишним весом, летают лучше и стабильнее, чем люди со спортивным прошлым. Главное, расслабиться и просто дать потоку возможность управлять своим телом.

Выглядит это, конечно, скорее как развлечение: человек легко парит в воздухе. Но все намного сложнее – нужно быть максимально сконцентрированным, контролировать каждый сантиметр своего тела – разумеется, ощущается немаленькая нагрузка. Для новичка совсем непросто даже удержаться на потоке.