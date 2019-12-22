Инна Афанасьева: «По жизни могут быть несчастливы неблагодарные люди»

Вадим Щеглов, ведущий СТВ: По-настоящему счастлив тот человек, который с удовольствием идёт на работу и возвращается домой. Это значит, что у него и любимая работа, и дома преданные, любящие люди. Это про Вас? Вы можете себя назвать счастливой?

Инна Афанасьева, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Конечно. Я могу сказать, что да, я счастлива. Но, как и нормальный человек, бывают минуты какие-то того, что ты ощущаешь себя… Нет. Вот я Вам стала сейчас говорить, а сейчас сама себя ловлю на мысли, что у меня такого не было никогда, наверное.

Не то, что никогда... Может быть, я могла быть несчастна от того, что там сломался ноготь, образно говоря. Или, конечно, бывают в жизни вещи, которые… Тебе кажется, что ты несчастлив.

Но это, наверное... Очень, по жизни могут быть несчастливы неблагодарные люди. Потому что сама жизнь – это уже счастье. И неважно, какая она тебе даётся. Кому-то даётся, знаете, говорят: «С золотой ложкой родился». А кому-то эту золотую ложку нужно заработать, очень сильно пахать.