Как будем работать и отдыхать в первую неделю января?

Новости Беларуси. Новость, о которую ждали все. 2 января официально объявлено выходным днем. Без отработок, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Указ на неделе подписал Александр Лукашенко.

Юлия Огнева, СТВ:

Итак, в праздничную неделю будет работать и отдыхать вот так: 30 и 31 декабря – рабочие дни, 1 и 2 января – выходные, 3 и 4 – рабочие, 5, 6 и 7 – выходные. Четыре рабочих против пяти выходных. Неплохо, не правда ли?