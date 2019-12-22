«Хотела прийти в магазин и рассчитаться бонусами». История белоруски, которая не поняла условий акции

Новости Беларуси. Скидки, акции, распродажи, бонусы. Все это буквально переключает тумблеры в нашей голове, и мы вроде как становимся охотниками за выгодой, но на самом же деле – жертвами маркетинговых капканов, так предусмотрительно и невзначай расставленных повсюду, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Ирина Луферова, жертва магазинного обмана:

Так получилось, что я собирала бонусы на своей карте и хотела в какой-то момент прийти в магазин и рассчитаться бонусами. Можно же до 95 % рассчитаться бонусами.

О какой лояльности к ритейлу можно говорить, когда теперь каждый раз с ним ассоциируется надувательство и всплывает в памяти неприятная история. Ирина копила бонусы, бережно не списывала их полгода. Регулярно интересовалась, есть ли сроки, ограничивающие накопление. И в один момент 12 рублей просто аннулировались. И вроде мелочь, а неприятно.