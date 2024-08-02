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Память погибших десантников почтили на митинге в Витебске

02 августа 2024 13:51
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Их история – настоящая летопись героизма, мужества и отваги. Сегодня служащие воздушно-десантных войск и сил специальных операций отмечают профессиональный праздник, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Поздравления военным и ветеранам направил глава государства, отметив, что ВДВ по праву считаются элитой отечественных Вооруженных Сил, снискав заслуженную любовь и уважение народа.

Память погибших десантников почтили на митинге в Витебске-1

«Крылатые гвардейцы» завоевывали победу в Великой Отечественной войне, достойно выполняли воинский долг в Афганистане и других горячих точках. В Витебске праздничный день по традиции начался с митинга. В Парке победителей собрались ветераны боевых действий, военнослужащие и несколько десятков горожан. Присутствующие почтили память погибших защитников Родины минутой молчания и возложили цветы к памятнику десантникам всех поколений.

Память погибших десантников почтили на митинге в Витебске-4

Вячеслав Белоус, председатель Витебской областной организации общественного объединения «Ветераны десантных войск и сил специальных операций»:
Этот праздник для нас – это великая святыня, потому что 94 года назад первые десантники под руководством Минова и Мошковского участвовали в учениях Московского военного Округа под Воронежем. С тех пор начался отсчет воздушно-десантным войскам. Это элита Вооруженных сил, потому что готовились к тому, чтобы действовать в любых условиях, в любой обстановке. Передаем сейчас молодому поколению свой боевой опыт, жизненный и пытаемся воспитать их в таком патриотизме, как наши предки и как наше поколение.

Память погибших десантников почтили на митинге в Витебске-7

На плацу 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады наградили лучших военнослужащих, зачитали поздравительные письма и телеграммы. Солдаты разведподразделений и миротворческой роты устроили показательные выступления, продемонстрировав свое мастерство. Зрители стали свидетелями штурма базы незаконного вооруженного формирования, боевого развертывания артиллерийской группы и, конечно, прыжков с парашютом.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Новости Витебска и Витебской области

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