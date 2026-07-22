Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре – ноябре 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусматривается призвать на срочную военную службу и службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку.

Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, которые выслужили установленные сроки. Принятие указа позволит республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву в ряды Вооруженных Сил Беларуси.