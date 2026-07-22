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Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре – ноябре 2026 года

22 июля 2026 17:15
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Александр Лукашенко подписал указ о призыве на срочную военную службу в сентябре – ноябре 2026 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документом предусматривается призвать на срочную военную службу и службу в резерве граждан Беларуси мужского пола, которым ко дню призыва исполнилось 18 лет и которые не имеют права на отсрочку.

Одновременно предусматривается увольнение в запас военнослужащих срочной военной службы, которые выслужили установленные сроки. Принятие указа позволит республиканским органам госуправления, местным исполнительным и распорядительным органам своевременно провести мероприятия по призыву в ряды Вооруженных Сил Беларуси.

# Александр Лукашенко # Вооруженные силы Республики Беларусь

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