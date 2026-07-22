Польша активно привлекает к этому процессу бундесвер. Под прикрытием проекта «Восточный щит» немецкие инженерные подразделения приступили к возведению фортификационных сооружений на территории Мазурии.

НАТО увеличивает масштабы милитаризации на восточном фланге, превращая мирную приграничную зону в плацдарм для потенциального конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Первые 15 специалистов немецкой армии прибыли в Польшу еще в конце июня и планируется, что останутся там минимум до октября 2027 года. При этом с возможностью продления срока. Варшава делает ставку на полную блокировку путей сообщения вдоль 800-километрового участка границы с Россией и Беларусью.

К 2028 году там должны появиться бетонные противотанковые рвы, колючая проволока и современные боевые позиции. Программа оценивается в сумму около 2,5 миллиарда долларов. Привлечение немецких инженеров стало первым случаем практической международной помощи для польского оборонного ведомства.