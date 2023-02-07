Как работают и кому подчиняются гаражные кооперативы? Рассказали в районной администрации Минска

Как показывает практика, чаще всего в гаражных кооперативах встречаются одни и те же нарушения – не соблюдается кворум и решения принимаются, даже если не собралось нужное количество человек. Отсюда впоследствии и растут ноги всех судебных разбирательств. А их хватает, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

Сергей Шуманский, ведущий:

О том, как работают гаражные кооперативы, кому подчиняются и можно ли навести порядок в этой сфере, поговорим с первым заместителем главы администрации Советского района Минска Аллой Санковской. На примере нашего сюжета из Могилевской области, если разобраться в теме гаражных кооперативов, существуют ли подобные проблемы в Минске? Что вообще такое гаражный кооператив, что это объединение из себя представляет? Что такое гаражный кооператив?

Алла Санковская, первый заместитель главы администрации Советского района Минска:

Гаражный кооператив – это добровольное объединение граждан, которые в определенном месте построили свои гаражи на основании проектно-сметной документации, объединились в гаражно-потребительский кооператив и осуществляют свою деятельность в соответствии с Указом Президента № 43. Вы спросили, характерны или нехарактерны проблемы для Минска. Кооператив кооперативу рознь. Все зависит от степени активности тех людей, кто входит в этот гаражный кооператив. Если председатель правления, сами люди строго следуют законодательным актам, как правило, вопросов не бывает. Если люди либо председатель начинают «химичить», друг от друга что-то скрывать, то, конечно, есть проблемы. Проблемы в том, что, например, не должным образом осуществляется информирование граждан о том, как тратятся деньги, на что они собираются, как назначались те или иные взносы, в связи с чем они назначались. В принципе, все в законодательстве отражено. Председатель гаражного кооператива подотчетен общему собранию

Если председатель правления и члены гаражного потребительского кооператива соблюдают законодательство, проблем в нем нет. Конечно, бывают проблемы, когда председатели, может, не в силу того, что они воры… Очень часто к нам обращаются люди и говорят: он вор. Возможно, это не так. Но в силу того, что он безграмотен в некоторых вопросах либо кто-то дает ему неправильные советы, случается, что люди неудовлетворены его деятельностью, не знают, куда деньги ушли. А многие председатели говорят, что они не должны членам кооператива рассказывать, как тратятся деньги. На самом деле это не так. Председатель подотчетен общему собранию, это строго прописано в Указе № 43. Подотчетен – значит, он должен в начале года отчитаться о предыдущем финансовом годе, как он его провел, соответствуют ли его траты смете доходов и расходов, которые были утверждены накануне, в начале предыдущего года. И точно та же каждый год. В указе строго прописана норма: до марта очередного года должны быть проведены отчетные собрания. Также указано, сколько лет может быть председатель. Председатель кооператива избирается на общем собрании, увольнять его может только общее собрание. Председатель ГСК растратил весь бюджет, а его переизбрали антикризисным управляющим. Разобрались в истории. Кто может уволить председателя ГСК?

Как может уволить много людей? Во-первых, прописаны нормы и в Указе о том, какое количество людей должно присутствовать на собрании, каким количеством голосов может быть избран председатель кооператива, правление кооператива. Там все это прописано. При это прописано, что с председателем кооператива заключает договор председатель собрания. Следовательно, и уволить может только председатель собрания. Чтобы уволил председатель собрания, необходимо провести отчетно-выборное собрание. Он должен рассказать, сколько у людей взносов взял, сколько истратил, на какие цели, планировалось ли это или он это решил самостоятельно. В Указе все прописано четко и ясно. Он должен предоставлять документы по запросу членов организации, ведь, по сути, он нанятый ими работник. То есть он должен им рассказывать, на что истратил эти деньги и планировали ли люди тратить их на то, на что он их истратил. Принцип очень простой и ясный, надо просто его соблюдать. Сергей Шуманский:

Мы заговорили по поводу того, кто может поменять председателя либо уволить. А администрация может нанять или уволить? Либо администрация – это орган, регулирующий деятельность?

Алла Санковская:

В компетенцию администрации не входит увольнение председателя. Высший орган управления – это собрание. Собрание избирает и увольняет. Администрация, вместе с тем, в соответствии с 43-м Указом может инициировать проведение внеочередного собрания. Внеочередные собрания могут проводиться по мере необходимости. И в случае, если администрация видит, что долго не могут избрать председателя. Есть такие случаи, когда никто не хочет идти председателем. Значит, мы должны инициировать проведением этого собрания и инициировать столько раз, пока не изберем председателя правления, потому что гаражный кооператив должен иметь органы управления. Если он их не имеет, то остается один путь – ликвидация. И назначать туда руководителя администрация тоже не имеет права. Нет таких полномочий у нас. Это юридическое лицо, самостоятельно действующее, отсюда то, что здесь перекликается несколько законодательных актов. И о потребительских кооперативах гаражных, и о действиях юридического лица, как они должны отчеты свои предоставлять, кому, в каком порядке. Сергей Шуманский:

Допустим, возникла ситуация, люди считают, что председатель ворует деньги. Что делать? Куда обращаться в первую очередь? Куда обращаться, если председатель кооператива ворует деньги?

Алла Санковская:

Если люди так считают, у них должны быть для этого основания. Если есть основания, то прямо в милицию. Воровством у нас занимаются органы внутренних дел. Если есть подтверждения, факты, их нужно изложить, обратиться в установленном порядке. Я уверена, милиция разберется. Если это просто их мнение, то здесь ничего не остается, как проводить общее собрание, требовать от председателя отчета. Все, что прописано в Указе. Хочу отметить, что очень часто в Советском районе гаражно-потребительские кооперативы создавались достаточно давно, району 85 лет. Конечно, не в 1938-м, но в 1960-е годы. Там владельцы гаражей в основном пожилые люди. Им бывает трудно собраться, собрать кворум. Это несет свой негатив на деятельность гаражно-потребительского кооператива, потому что нет контроля со стороны членов ГПК действиям председателя. Что в этом случае можно порекомендовать? Избирать уполномоченных. У нас есть ГПК, где 1 000 членов и более. Нормами указа предусмотрено, от какого количества можно избирать уполномоченных лиц, которые будут нести интересы тех, от кого они избраны, таким образом осуществлять контроль. Это позволяет быстрее собрать необходимый кворум, чем если это будет 1 000 человек, понятно, что нелегко всех собрать. Кто-то уехал, кто-то подарил свой гараж, а тот человек не вступил в члены ГПК, об этом может не знать правление. У нас есть законодательство, там все четко отражено. Если в Указе № 43 что-то не оговорено, значит, в иных законодательных актах это будет оговорено. Сергей Шуманский:

Какие еще проблемы в гаражных кооперативах? Это мы говорили про проблемы, связанные с председателем, руководством. Может, какие-то есть проблемы с членами кооператива? Какие проблемы существуют в гаражных кооперативах Минска?

Алла Санковская:

Конечно, всякие есть проблемы. Есть случаи, когда используется гараж не по назначению, хотя в государстве предусмотрено, что определенный собственник гаража в гаражно-потребительском кооперативе может его использовать под СТО, но тоже при соблюдении иных законодательных актов. Часто используют под склады, потом бывает, что друзья или знакомые обворовали. Не убирают, есть и такие проблемы. С санитарией плохо. Не могу сказать, что это в Советском районе, мы с гаражными кооперативами работаем тщательно, давно, плотно. Мы знаем всех председателей. Мы знаем, какие у них проблемы. Бывает, что кто-то возле себя горочку снега сложит и вовремя не уберет. Не могу сказать, что у нас есть злостные председатели, которые не выполняют правила благоустройства Минска. Это основные проблемы, которые бывают в ГПК. Сергей Шуманский:

Я так понимаю, что новых не создается. Алла Санковская:

На территории нашего района точно нет, потому что у нас и так 29 гаражных строительных кооперативов, в том числе шесть гаражных массивов, один КИС. Наш район достаточно плотно застроен, у нас нет места для в общепринятом понятии ГПК, когда стоят металлические или кирпичные гаражи в ряд. Сейчас это паркинги многоуровневые, там, как правило, долевое участие. Они уже сами думают, какую форму управления они создадут. Есть такие паркинги, где создаются товарищества собственников. Это уже желание людей, которые там держат свою технику. И соответствие их желания законодательству. Какую форму управления они выбирают, имеют право как ГСПК, так и быть товариществом собственников. У нас такие есть. Поэтому форма управления может быть любая, строить могут не сами граждане, у нас на территории такого нет. А уже построенное – люди туда приходят и создают форму управления.

Сергей Шуманский:

С вашей точки зрения, как можно навести порядок, сделать так, чтобы было и одним хорошо, и другим хорошо, и вам удобно? Алла Санковская:

Нужно соблюдать законодательство всем. И членам гаражного кооператива, и председателю, и правлению, и бухгалтеру, и сторожам. Тогда ни у кого не будет никаких проблем. Честное слово. Сергей Шуманский:

Кооперативы и товарищества, гаражные, садоводческие, жилищные. Все действуют по одному принципу – самоуправления. Сами принимают решения, исполняют их и контролируют. К сожалению, далеко не у всех это получается, в конечном итоге все зависит от человека. В данном случае – от председателя ГПК. Говорят, у хорошего хозяина порядок будет и в доме, и на работе, и в гараже, а плохого лучше сменить от греха подальше.