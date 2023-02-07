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Вольфович: на территории сопредельных стран идёт сплошная милитаризация. Особенно это касается Польши

07 февраля 2023 09:56
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Новости Беларуси. Повышение готовности и оценка системы по обеспечению национальной безопасности Беларуси. На базе Военной академии проходит масштабная тренировка госорганов. Главная задача – обеспечить слаженность и эффективность действий между ведомствами и министерствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вольфович: на территории сопредельных стран идёт сплошная милитаризация. Особенно это касается Польши-1

Ведь оперативный обмен информацией – важнейшее условие для защиты внешних границ. Как отметил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, в ходе тренировки будут отработаны сценарии разной сложности: от чрезвычайной ситуации до контртеррористической операции и введения военного положения. Мероприятие позволит оценить маневренность и уровень готовности системы нацбезопасности и в случае необходимости внести коррективы. Необходимость проведения таких мероприятий продиктована сложной обстановкой на внешнем контуре, в том числе у границ Беларуси.

 Польша увеличит численность вооруженных сил.

Вольфович: на территории сопредельных стран идёт сплошная милитаризация. Особенно это касается Польши-4

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси:
Мы же видим, что происходит сегодня на территории сопредельных стран – идет сплошная милитаризация. Особенно это касается Польши, страны Прибалтики. Польское руководство недавно приняло решение о формировании новой механизированной дивизии, которая будет размещаться вблизи границ Республики Беларусь и будет оснащена современнейшими образцами вооружения военной техники. Все это, естественно, усиливает риски и вызовы для военной безопасности Республики Беларусь.

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# Вооруженные силы # общество # Александр Вольфович # Фотофакт

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