Вольфович: на территории сопредельных стран идёт сплошная милитаризация. Особенно это касается Польши

Новости Беларуси. Повышение готовности и оценка системы по обеспечению национальной безопасности Беларуси. На базе Военной академии проходит масштабная тренировка госорганов. Главная задача – обеспечить слаженность и эффективность действий между ведомствами и министерствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ведь оперативный обмен информацией – важнейшее условие для защиты внешних границ. Как отметил госсекретарь Совета безопасности Александр Вольфович, в ходе тренировки будут отработаны сценарии разной сложности: от чрезвычайной ситуации до контртеррористической операции и введения военного положения. Мероприятие позволит оценить маневренность и уровень готовности системы нацбезопасности и в случае необходимости внести коррективы. Необходимость проведения таких мероприятий продиктована сложной обстановкой на внешнем контуре, в том числе у границ Беларуси. Польша увеличит численность вооруженных сил.