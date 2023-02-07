Клуб «28 петель» помогает недоношенным деткам в роддомах. Посмотрите, какие вещи вяжут для этих крох

Здравствуйте, мы принесли вещи для маленьких недоношенных деток. Передайте им тепло наших рук, наши добрые мысли. Пусть детки будут здоровенькие, растут и скорее выписываются.

Жест символичный, а за ним – тысячи больших и маленьких человеческих историй. Чаще всего они непростые, потому что крошечному малышу, появившемуся на свет гораздо раньше положенного срока, еще придется доказывать свое право на жизнь.

Александра Мишутина, заведующий педиатрическим отделением второго этапа выхаживания новорожденных детей УЗ «5-я клиническая городская больница», врач-неонатолог:

К нам попадают малыши в основном из отделения реанимации. Они либо недоношенные, либо имеют маленькую массу тела при рождении. Они не нуждаются в каком-то интенсивном лечении, а нуждаются в особенных условиях для их выхаживания. Большая проблема для них – это подержание нормальной температуры тела, потому что у них еще нет запасов питательных веществ, запасов жира и они очень быстро охлаждаются. Если ребенок в кувезе выхаживается, то доступ к нему есть у мамы, медработников для общения. Поэтому мы стараемся как можно раньше выложить его из инкубатора и отдать на совместное пребывание маме. Эти вещи очень помогают нам. Приходит малыш, температуру меряем, немножко понижена. Одеваем его в шерстяную шапочку, носочки, жилетик, пледом укутали – все, через 15-20 минут температура нормализовалась, у малыша розовые щечки, готов идти к маме.

Название клуба – «28 петель» – придумали в Казахстане. В нашей стране не возникло сомнений в том, что его нужно оставить. Ведь именно столько петель нужно набрать, чтобы связать носочки для недоношенного ребенка.

Вера Фролова, организатор клуба «28 петель» в Беларуси:

В Беларуси клуб организовался в 2017 году. Моя знакомая из Казахстана сказала, что у них есть такое движение, клуб «28 петель». Вяжут вещи для недоношенных деток. Меня очень заинтересовала эта тема, есть ли в Беларуси такое движение и нужна ли вообще такая помощь в Беларуси деткам. Я обзванивала больницы, все удивлялись, что это бесплатно. Сначала инициатива минчанки поощрялась только лайками в соцсетях и благодарностью медработников и мам. Любительниц спиц и крючков было всего три, но постепенно к движению стали присоединяться рукодельницы.

Вера Фролова:

Очень много сейчас вяжут вещей, и по Минску мы передаем вещи. Сейчас организовались филиалы клуба «28 петель» в Бресте, Гомеле, Гродно, Пинске, Барановичах, Витебске, недавно в Могилеве. Мы стараемся передавать вещи по всей стране. Вязальщиц очень много, около 200. Одна из них – Светлана Слаута. Единомышленницы называют таких красивым словом «феечки».

Светлана Слаута, участница клуба «28 петель»:

Об этом клубе я узнала абсолютно случайно. На рынке женщина продавала вещи вязаные, небольшие игрушки. Так как я сама вяжу и люблю это дело, мы с ней разговорились, я сказала, что очень люблю вязать детские пинетки. И она мне рассказала про клуб «28 петель». Честно говоря, я не понимала, какие размеры нужны для этих маленьких детей. Нашла в интернете женщину, которая вяжет, Татьяна, узнала у нее кое-какую информацию, данные Веры нашла. И стала вязать. Теперь из рук доброй волшебницы выходят теплые вязаные комплекты. Но больше всего Светлане нравится создавать тактильные произведения искусства.

Светлана Слаута:

Только благодаря клубу я стала вязать спицами, потому что до этого я вязала только крючком, хотя мама у меня вяжет и спицами, и крючком, откуда у меня любовь к вязанию пошла. Больше всего мне нравится вязать игрушки. Более 11 тысяч вязаных вещей за пять лет существования клуба – цифры поистине впечатляют. А если учесть, что в их создание вкладывают не только нитки, усилия, время, но и частичку души, то можете представить, сколько добра и теплых пожеланий заключено в каждом таком миниатюрном носочке.

Вера Фролова:

Мы вяжем только из стопроцентной шерсти вещи. Шапочки, носочки, жилеточки, пледики. Из стопроцентного хлопка мы вяжем игрушки чудо-осьминожки. Они напоминают детям, как внутриутробно они играли с пуповиной. Когда ребенок уже в кувезе после рождения, спиральки на чудо-осьминожке напоминают пуповины.

Александра Мишутина:

Кроме того, что это поддерживает температуру тела, для совсем крох, которые еще в инкубаторах выхаживаются, вещи из шерсти большое делают в плане стимуляции дыхания и кровообращения, микроциркуляции. Они покалывают. У недоношенных малышей нерегулярное дыхание, они могут делать паузы длительные, забывая иногда вдохнуть. И когда они лежат на пледике либо в жилеточке шерстяной, то это микропокалывание их стимулирует, они не могут глубоко заснуть. То есть поддерживается более ритмичное дыхание. Как о таком можно думать, когда не оказывался в похожей жизненной ситуации? Но наши героини смогли прочувствовать чужие сомнения и боль.

Вера Фролова:

У меня трое детей, все родились доношенными. Почему я загорелась этой темой? Я мама, и я знаю, что каждая мама переживает за своего ребенка. Родители вообще не в курсе, что такие вещи нужны, что после рождения даже доношенному ребенку полезно надевать такие вязаные вещи. И получается, что мы с мужем изучали эту тему и не смогли пройти мимо. Минчанка не только объединила вокруг себя рукодельниц – она вяжет сама и с гордостью себя называет «мастером по носкам». Держать спицы научилась еще в детстве, но настоящая любовь к петелькам пришла 10 лет назад, в декретном отпуске.

Вера Фролова:

Конечно, можно и из черной шерсти связать, и из серой, тусклой. Но, конечно, хотелось бы, чтобы были яркие, жизнерадостные цвета. Во-первых, и родителям приятно подойти к таким деткам. Радостно увидеть свои деток в вещах, что кто-то заботится. В такое печальное для родителей время видеть таким ярким своего ангелочка – и настроение поднимается. Многие спросят: когда маме троих детей удается еще и заниматься благотворительностью? У нашей героини есть ответ и на этот вопрос! Вера Фролова:

Я не знаю, как может не хватать времени на любимое хобби, вязание, и на такое хорошее дело. Ребенок спит, я качаю и вяжу носочек. Я даже сплю, и у меня петли перебираются в голове.

Кстати, для родившихся в срок деток их 32. Один моток ниток – это 10 пар почти игрушечных носочков. Или комплект – носочки, шапочка и жилеточка. Первый гардероб леди и джентльменов мамы обычно оставляют на память. Александра Мишутина:

Есть еще большой психологический аспект как для мамы, так и для медработника. Женщина, когда ходит беременная, всегда представляет, как пройдут роды, что все будет хорошо, на третьи сутки выпишется домой. Но когда что-то идет не так, случаются ситуации, когда малыш попадает в реанимацию либо есть проблемы, которые не позволяют сразу выписаться. Естественно, мама находится в большом стрессе и переживает за своего малыша. Когда она приходит к нам и видит, что ее ребеночек одет в эти одежки, эти дети совершенно по-другому начинают выглядеть, выглядят уже как настоящий человечек. Не плод внутриутробный маленький, а именно человек. Плюс девочки-медсестры наряжают мальчиков в более мужские цвета, девочки в розовеньком.

И малышу теплее, и маме спокойнее! И медперсоналу легче выполнять свои обязанности в комфортной обстановке. Александра Мишутина:

После выписки мама эти вещи забирает с собой. Потом уже, когда ребеночек подрастет, станет более взрослым человеком, то можно будет показать, что это память из детства, из нашего роддома. Эти вещи передают тепло, надежду, маме – веру в то, что все будет хорошо. Мы им объясняем, что это вязали другие мамочки, которые уже родили, выписались, у них свои детки, и с вашим малышом все будет хорошо. Ну а как иначе? Когда у всех мам торопыжек в нашей стране такая мощная поддержка!

Светлана Слаута:

Я первое время, когда вязала, просто не верила, что могут быть такие маленькие. Смотрите, какие красивые получаются. Они яркие. На сохранившихся фото расцветают тюльпаны, поднимают настроение задорные осьминожки в ярких шляпах и веселые морковки. Они давно стали чьей-то первой и самой любимой игрушкой, которую будут хранить в семьях еще много лет.

Ольга Филипенко, старшая медицинская сестра педиатрического отделения второго этапа выхаживания новорожденных детей УЗ «5-я клиническая городская больница»:

Работая с такими детьми, могу сказать по опыту, что действительно шерстяные вещи греют деток. И ни кувез, ни х/б одежда, никакие носочки не согревают лучше и не возвращают их так к жизни, как шерстяные вещи. Поэтому мы с большим удовольствием пользуемся, надеваем им носочки, шапочки, жилеточки. Если совсем крохи, им достается и маленький пледик. Все очень практикуется, все используется, и каждый раз ждем, когда придут новые расцветки, новые интересные вещи, каждый раз вязальщицы добавляют нам какие-то интересные элементы (цветочки, ромашки, новые игрушки). Очень ждем, и это у нас очень востребовано.

Светлана все свое свободное время посвящает вязанию. Пусть за своих «малюток» она и не получает материального вознаграждения, но для минчанки они значат много. Ведь каждый такой осьминог оказывается в крохотной ручке, помогая поддерживать жизнь. Светлана Слаута:

Вяжется игрушечка из стопроцентного хлопка, он не вызывает аллергии, нет ворсинок, которые ребенок будет вдыхать. Вяжу крючком, это абсолютно легко вяжется. Два кружочка, такие спиральки, и все. Но у такого незатейливого процесса тоже есть свои нюансы.

Вера Фролова:

Детки настолько маленькие, у них ножки тоненькие, и эти носки им большие по факту. Когда они шевелят ножками, мне многие медработники объясняли, носочки сползают. Поэтому желательно вязать подлиннее манжетку. Шапочка должна быть глубокой, чтобы при движении не соскальзывала с головы крохи. Кроме того, на таких вещах не должно быть узелков. Светлана Слаута:

Жилеточки без пуговиц, просто с запахом, чтобы ничего не раздражало, не травмировало кожу ребенка.

Ольга Филипенко:

Эти вещи абсолютно индивидуальные. Насколько я знаю, вязальщицы их вяжут, стирают с хозяйственным мылом. Все можно для детей. И они остаются на память. Вот такая «фабрика добра», которая из единичных изделий переросла в целое производство.

25 июня 2017 года мы передали первую партию вещей в «Мать и дитя». Это 15 пар носочков. Сейчас мы передаем по 10 килограммов. Но и это не предел, ведь хороших дел много не бывает.