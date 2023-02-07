Луцкий: «Мы прекрасно знаем формы и методы работы наших противников»

Новости Беларуси. Повышение готовности и оценка системы по обеспечению национальной безопасности Беларуси. На базе Военной академии проходит масштабная тренировка госорганов. Главная задача – обеспечить слаженность и эффективность действий между ведомствами и министерствами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Луцкий, заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Сценарии нагнетания военно-политической обстановки вокруг нашей страны пишутся не в Беларуси. Что касается социально-политической, информационной работы, эти вопросы будут рассмотрены на одной из секций, которая проходит в рамках сегодняшней тренировки. Надо отметить, что мы прекрасно знаем формы и методы работы наших противников. Эти формы и методы были апробированы в 2020 году на территории нашей страны. Поэтому сегодня необходима лишь корректировка определенных действий, мобилизация всех государственных органов для выполнения задач национальной безопасности.