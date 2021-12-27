С какой погодой белорусы встретят Новый год? Вот что говорят синоптики

В пятницу, 31 декабря, будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки: снег, по западу – с дождем. Там же будет теплее от 0 °C до +2 °C ночью и от -2 °C до +5 °C – днем. По северо-востоку будет до -10 °C. А вот в субботу, 1 января, есть большая вероятность, что во многих регионах мокрый снег сменится дождем. Такая погода на Новый год не редкость в Беларуси. С зонтиками отмечали праздник и в прошлом году. Температура воздуха ночью составит от -3 °C до +4 °C, днем – от -1 °C до +6 °C.