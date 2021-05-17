Алексей Голиков: «Призывы к санкциям не могут являться патриотизмом – они разрушают государство, но не персону, как заявляется»

Новости Беларуси. Сейчас в обществе широко обсуждают тему патриотизма. Как найти правильное определение и каким он должен быть? Свое мнение в программе Новости «24 часа» на СТВ высказал блогер Алексей Голиков.

Алексей Голиков, блогер:

Политическая кампания 2020 года обнажила достаточно много неоднозначных явлений в нашем обществе. Вот некоторые из них. Провластные организации «Белая Русь», БРСМ и профсоюзы пусть и косвенно, но фактически занимались политической деятельностью. Большинство политических партий только имитировали профильную деятельность, на деле же проедали иностранные гранты.

Средства массовой информации вместо организации публичного дискурса показывали, как в Беларуси жить хорошо, то есть фактически занимались пиаром. Алексей Голиков:

Власть декларировала демократию: разрешала торговлю бело-красно-белой символикой и лояльно относилась к празднованию Дня Воли. Август 2020 года к лицу белорусского общества поднес зеркало и показал все, как есть на самом деле.

Стали разбираться, «кто виноват» и «что делать». Виновных у нас находят быстро, но не точно. Сначала во всем винили СМИ, потом идеологов, силовиков, перебежчиков и Президента. Кто виноват – до сих пор точно ответа нет.

Алексей Голиков:

С ответом на вопрос «что делать?» все оказалось гораздо проще. Идеологи и СМИ в один голос закричали: нужно воспитывать патриотизм. И тут понеслось: флаги, пробеги, патриотичные блогеры на верандах и кухнях, шествия и марши. Так эти шествия и возложения цветов уже были все 26 лет независимой Беларуси.

Алексей Голиков:

Бчбшники ведь тоже вышли на улицы с негосударственным флагом, декларируя патриотизм. Диссонанс от природы действий патриотов с обеих сторон подвиг задавать вопросы идеологам. У последних нет ответа на вопрос, чем они занимались все 26 лет, но есть универсальный рецепт от всех проблем – «воспитывать патриотизм».

Понятно, что люди, которые занимаются идеологией на местах, это и есть те маленькие составляющие, которые должны воспитать в людях то, что мы, может быть, еще недовоспитали или недоосознали – любовь к Родине и патриотизм. Алексей Голиков:

Начали разбираться, что же такое патриотизм. На словах оказалось все просто – любовь к Родине. В жизни граждан с белорусским паспортом слова «любовь» и «Родина» приобрели разные и даже противоположные интерпретации. Предлагаю рассмотреть это выражение более пристально.

Алексей Голиков:

Что такое любовь через призму христианства, предельно понятно. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится. То есть любовь познается через описанные действия. Понятно, что такое любовь к ребенку, женщине и родителям. Но что такое любовь к Родине? Мое мнение, любовь к Родине – это содействие ее максимальному развитию и процветанию. Казалось бы, все просто, но дьявол скрывается в мелочах. Одна часть общества считает, что Родина будет процветать исключительно при действующем Президенте и плановой экономике. Другая часть общества видит расцвет страны исключительно при новом президенте и рыночной экономике. Алексей Голиков:

В результате одну Родину без ее согласия каждый «патриот» пытается кроить, как хочет. Есть ответ и на это явление, и он предельно прост: предположительно у части обладателей синего паспорта государство под названием Беларусь не является Родиной. Сейчас поясню. Люди старшего поколения родились в СССР и то была их Родина. Союз распался, и их Родины больше нет. Она канула в Лету, а патриоты – советские граждане – до сих пор сидят на кладбищенской лавочке и пытаются оживить умершего. Внуками советских граждан делаются попытки создать пророссийские партии, но безуспешно: общество не поддерживает, власть не пущает. Алексей Голиков:

Есть и внуки дедов-патриотов Рэчы Паспалітай и Королевства Польского. Они тоже выросли и в августе выкинули свой флаг. Их Родина точно не Союз. Это еще не все. Подлинные христиане – сподвижники Царства Небесного. Они гости на земле, тем более в государстве. А еще есть эмигранты, которые «любят» Родину в других государствах. Этот такой новый патриотизм, уникальное явление и достаточно непонятное.

Алексей Голиков:

Из описанных категорий ни у одной Беларусь не может являться Родиной. А ведь есть еще молодежь – космополиты, граждане мира. Возникает вопрос: так что же такое Родина и для кого Беларусь по-настоящему является Родиной? Умные книги толкуют слово «Родина» как место рождения, и это действительно так. Более полно описание Родины представлено в песне «С чего начинается Родина?» на стихи Михаила Матусовского, но там ни слова о государстве или стране. «Что лежит в природе уничтожения миллионов людей и какой урок должно вынести человечество?» Авторская рубрика Алексея Голикова Алексей Голиков:

Видится, правовед Борис Чичерин точно описывает Отечество, но не Родину как исторический процесс человеческого общежития. Каждому человеку Отечество представляется вечной идеей, которой он обязан служить всем своим существом, жертвуя для него даже жизнью. Эта идея отечества, получая общую организацию, устраиваясь как одно целое, становится государством. Государство и есть организованное Отечество.

Алексей Голиков:

Занимательный вывод: человек с ограниченным периодом жизни делает государство, которое тоже не вечно вечной идеей. Не абсурд ли? Не знаю, но о сформулированный тезис де-факто разбиваются чаяния человека – земные государства прекращают существование. Так разумно ли временное пытаться сделать вечным? Решать каждому, но на время жизни человека на земле пристанищем, Родиной должно стать государство, в котором он проживает сегодня. Ни вчера, ни завтра, а сегодня. Алексей Голиков:

По логике вещей истинный патриотизм должен выражаться в действии развития и созидания. И логика соблюдается лишь в случае, если каждое последующее действие не разрушает предыдущее. Призывы к санкциям не могут являться патриотизмом – они разрушают государство, но не персону, как заявляется. Призывы к порче государственного имущества и нарушение общественного порядка не имеют ничего общего с подлинным патриотизмом. Но давайте будем честны до конца. Коррупция чиновников и бездействие тоже не могут быть патриотизмом. 12 обвиняемых и миллион рублей ущерба. В Гомельской области раскрыта коррупционная схема закупок запчастей для госпредприятий (подробнее здесь).